«Виво Маркет» и «ФрутоНяня», два крупных участника отрасли социального и школьного питания, заявили на ПМЭФ-2025 о начале системных изменений в сфере. Инициативы затрагивают как технологическую трансформацию производственной инфраструктуры, так и подход к качеству и персонализации питания детей. Подробности — в распоряжении редакции «Инка».

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ПАО «Сбербанк» и ООО «Виво Маркет», крупнейший производитель социального питания в Южном федеральном округе, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство охватывает целый комплекс направлений: от финансирования и цифровизации производственных процессов до создания уникальных модульных логистических центров, способных обеспечить устойчивое снабжение социальных учреждений в регионах.

Ключевым элементом станет разработка «цифрового двойника» компании — первого в России цифрового кейса для сферы социального питания, который можно будет масштабировать по всей стране. Также планируется построить логистические центры нового поколения с инвестициями от 1 млрд руб. на инфраструктуру и от 300 млн руб. — на оборудование. Это позволит повысить производительность, прозрачность и устойчивость всей системы.

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Параллельно на площадке ПМЭФ с инициативой реформы школьного и дошкольного питания выступила председатель комитета «Деловой России» по детскому питанию, основательница бренда «ФрутоНяня» Ольга Белявцева. Она предложила создать единую федеральную систему здорового детского питания — от детских садов до школ и перинатальных центров — с запуском пилотного проекта в Липецкой области.

По словам Белявцевой, за последние 30 лет в России с нуля выросла индустрия детского питания, однако текущая система школьного питания остается разрозненной, а стандарты — неравномерными от региона к региону. Отсутствие прозрачности и контроля, а также рост доли детей с избыточной массой тела (19,9% в дошкольном возрасте и 5,6% в школьном) требует системного обновления.

Новая модель питания должна учитывать состояние здоровья ребенка, базироваться на последних научных данных и быть доступной для родительского контроля через единую цифровую платформу. Предлагается объединить усилия государства, производителей и экспертов, чтобы создать современную, научно обоснованную и персонализированную систему.

Таким образом, ключевые игроки рынка не только заявили о готовности инвестировать в развитие отрасли, но и обозначили переход от разрозненных инициатив к масштабным, комплексным проектам. Объединяя технологические, финансовые и экспертные ресурсы, они формируют новый стандарт заботы о здоровье россиян — от первых лет жизни до зрелого возраста.