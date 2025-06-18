Посетители Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) могут встретить на полях мероприятия робота по имени «Володя».

Робот «Володя». Видео: Андрей Ходорченков

Он разгуливает на площадке форума с сумочкой от бренда Dior за 425 тыс. руб. и «здоровается» с гостями, в том числе с главным редактором «Инка» Андреем Ходорченковым, который оценил вкус и дружелюбность робота.

На кадрах видно, как робот умело проходит через толпы людей и пытается ни с кем не столкнуться.

Создатели объяснили выбор такого имени для робота его большой популярностью среди россиян.