Посетители Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) могут встретить на полях мероприятия робота по имени «Володя».
Он разгуливает на площадке форума с сумочкой от бренда Dior за 425 тыс. руб. и «здоровается» с гостями, в том числе с главным редактором «Инка» Андреем Ходорченковым, который оценил вкус и дружелюбность робота.
На кадрах видно, как робот умело проходит через толпы людей и пытается ни с кем не столкнуться.
Создатели объяснили выбор такого имени для робота его большой популярностью среди россиян.