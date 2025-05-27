Анализ деятельности российских маркетплейсов в первом квартале 2025 года выявил важную тенденцию: средний оборот продавцов вырос на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 781,2 тыс. руб. в месяц на одного участника. При этом количество самих продавцов увеличилось лишь на 0,45%, что свидетельствует о принципиальном изменении модели развития онлайн-торговли.

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Эксперты отмечают, что эпоха экстенсивного роста за счет постоянного притока новых участников подходит к концу. По словам Константина Каневца, генерального директора сервиса «Точка Маркетплейсы», сейчас основной вклад в развитие площадок вносят уже сложившиеся бизнесы, которые профессионально выстраивают свои продажи.

Эта точка зрения подтверждается данными по отдельным платформам: на Wildberries при росте числа продавцов на 4% обороты выросли на 22,6%, а на Ozon при сокращении участников на 7,4% обороты тем не менее увеличились на 13,3%.

Генеральный директор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев обратил внимание на то, что рост оборотов около 10% лишь ненамного превышает уровень инфляции, что, скорее, говорит о стагнации сектора, чем о его активном развитии. Он также отметил сокращение среднего срока работы новых продавцов на платформах по сравнению с теми, кто начал работать еще в 2019 году.

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Серьезную озабоченность у аналитиков вызывает усиливающаяся концентрация рынка. Директор по электронной коммерции сервиса «Т-Бизнес» Илья Кретов приводит данные, согласно которым 99% продавцов делят между собой лишь 27% общего оборота, тогда как оставшиеся 73% сосредоточены у небольшой группы крупных игроков.

Основными причинами такой ситуации стали значительный рост операционных издержек (комиссии некоторых площадок увеличились более чем вдвое за год) и удвоение расходов на рекламу.

Алексей Кожевников, генеральный директор АНО «Цифровизация и новые технологии», прогнозирует продолжение процесса укрупнения в текущем году. По его мнению, на маркетплейсах останутся преимущественно игроки с собственным производством или широким ассортиментом.

Однако, как предупреждает Рахимбердиев, такая консолидация создает риски и для самих площадок, поскольку уход даже нескольких крупных продавцов может привести к существенному падению выручки.