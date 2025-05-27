Маркетплейс Wildberries занимается разработкой собственного книжного сервиса, который может быть запущен до конца 2025 года, сообщили «Ведомости». По данным издания, проект уже находится на стадии тестирования, а компания ведет переговоры с издательствами о приобретении цифровых прав на книги для формирования каталога.

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По информации трех источников, знакомых с ситуацией, новый сервис может предлагать как подписку, так и возможность покупки отдельных изданий. В самом Wildberries воздерживаются от официальных комментариев, отмечая лишь, что компания постоянно изучает возможности для расширения спектра услуг.

В то же время в ряде крупных издательств, таких, как «Рипол классик», «Фантом пресс» и «Абрикобукс», заявили, что переговоры с маркетплейсом не велись.

Эксперты оценивают текущую долю Wildberries на рынке цифровых книг в 3%. По прогнозам Дмитрия Колесова из J’son & Partners Consulting, в случае успешного запуска отдельного книжного сервиса эта доля может увеличиться до 5% к 2027 году.

Сейчас на маркетплейсе уже представлен ограниченный ассортимент цифровых книг от таких издательств, как «Альпина диджитал», «Питер» и сервиса Ridero, однако, по словам одного из собеседников издания, объемы этих продаж остаются незначительными.

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Российский рынок цифровых книг демонстрирует устойчивый рост: по данным ГК «Литрес», в 2023-2024 годах он увеличивался на 19-30% ежегодно. Для сравнения, рост бумажного книжного рынка за тот же период составил 7-11%.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2023 году объем рынка цифровых книг достиг 14,2 млрд руб., при этом доля лидера — ГК «Литрес» — составила 57,9%. Другие игроки, такие как «Яндекс Книги» и «Строки» от МТС, занимают 5,5% и 2% рынка соответственно.

В 2024 году продажи цифровых книг, по данным «Эксмо-АСТ», достигли 18,9 млрд руб., что составляет 17% от общего объема книжного рынка в 116,9 млрд руб. При этом интернет-площадки остаются основным каналом сбыта для бумажных книг с объемом продаж 46,1 млрд руб. (47% рынка), тогда как традиционные книжные сети и магазины обеспечили продажи на 37 млрд руб. (37,7%).