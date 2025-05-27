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Wildberries готовится к выходу на рынок цифровых книг

Маркетплейс Wildberries занимается разработкой собственного книжного сервиса, который может быть запущен до конца 2025 года, сообщили «Ведомости». По данным издания, проект уже находится на стадии тестирования, а компания ведет переговоры с издательствами о приобретении цифровых прав на книги для формирования каталога.

Фото: Freepik

По информации трех источников, знакомых с ситуацией, новый сервис может предлагать как подписку, так и возможность покупки отдельных изданий. В самом Wildberries воздерживаются от официальных комментариев, отмечая лишь, что компания постоянно изучает возможности для расширения спектра услуг.

В то же время в ряде крупных издательств, таких, как «Рипол классик», «Фантом пресс» и «Абрикобукс», заявили, что переговоры с маркетплейсом не велись.

Эксперты оценивают текущую долю Wildberries на рынке цифровых книг в 3%. По прогнозам Дмитрия Колесова из J’son & Partners Consulting, в случае успешного запуска отдельного книжного сервиса эта доля может увеличиться до 5% к 2027 году.

Сейчас на маркетплейсе уже представлен ограниченный ассортимент цифровых книг от таких издательств, как «Альпина диджитал», «Питер» и сервиса Ridero, однако, по словам одного из собеседников издания, объемы этих продаж остаются незначительными.

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Российский рынок цифровых книг демонстрирует устойчивый рост: по данным ГК «Литрес», в 2023-2024 годах он увеличивался на 19-30% ежегодно. Для сравнения, рост бумажного книжного рынка за тот же период составил 7-11%.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2023 году объем рынка цифровых книг достиг 14,2 млрд руб., при этом доля лидера — ГК «Литрес» — составила 57,9%. Другие игроки, такие как «Яндекс Книги» и «Строки» от МТС, занимают 5,5% и 2% рынка соответственно.

В 2024 году продажи цифровых книг, по данным «Эксмо-АСТ», достигли 18,9 млрд руб., что составляет 17% от общего объема книжного рынка в 116,9 млрд руб. При этом интернет-площадки остаются основным каналом сбыта для бумажных книг с объемом продаж 46,1 млрд руб. (47% рынка), тогда как традиционные книжные сети и магазины обеспечили продажи на 37 млрд руб. (37,7%).

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