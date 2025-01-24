Эксперты девелоперской компании «Мармакс» отмечают, что этажность остается одним из ключевых факторов при выборе недвижимости. Каждый уровень имеет свои преимущества, отвечающие разнообразным запросам покупателей. Эксперты проанализировали, каким этажам отдают предпочтение покупатели и с чем это связано. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Статистика показывает, что большинство клиентов отдают предпочтение квартирам на верхних этажах. Эксперты выделили несколько главных причин популярности высокой этажности.

Панорамные виды и атмосфера

Панорамный вид на город — главное преимущество квартир на высоких этажах. Окна в пол позволяют наслаждаться пейзажами и динамикой городской жизни прямо из дома. Такие виды могут стать для покупателей важной частью повседневной жизни, создавая уникальную атмосферу уюта и вдохновения, считают эксперты.

Спокойствие и приватность

Последние этажи подразумевает отсутствие соседей сверху. Это исключает посторонний шум от звука шагов или ремонта. Также меньшее количество контактов с соседями снижает вероятность непредвиденных ситуаций и сохраняет атмосферу спокойствия.

Безопасность и уединение

Эксперты отмечают, что квартиры, расположенные на верхних этажах комплекса, реже подвергаются кражам. Для злоумышленников они менее привлекательны из-за сложности доступа и невозможности оперативно оценить финансовую ценность объекта.

Помимо этого, высокая этажность обеспечивает и конфиденциальность жильцов, так как пешеходы с улицы также не могут заглянуть в окна.

Экологическая привлекательность и освещение

Чем выше квартира, тем чище воздух, а количество естественного света больше. Архитектурные сооружения, соседние здания или деревья не перекрывают доступ солнечных лучей, что особенно важно в зимний период.

Престиж и дополнительные возможности

По оценкам экспертов, недвижимость на верхних этажах считается более престижной. В таких квартирах нередко предусмотрены эксклюзивные опции повышенной комфортности, такие как индивидуальная планировка, собственные лаунж-зоны или просторные террасы.

Инвестиционная привлекательность

Стоимость квартир на верхних этажах обычно оказывается выше из-за сложности строительства и дополнительных технических требований. Однако такая недвижимость сохраняет высокую ликвидность на рынке.

Таким образом, квартиры на верхних этажах сочетают функциональные и эстетические преимущества. Эти свойства делают такой выбор привлекательным как с точки зрения качества жизни, так и в рамках инвестиций.

Видовая недвижимость у воды стала еще одним трендом в городском строительстве. Задумываться о покупке жилья с видом на набережные современных городских жителей побуждает стремление к более экологичной и здоровой жизни, а также желание начинать утро с красивого вида на реку, встречать рассветы и провожать закаты, оставаясь в центре города.