Задумываться о покупке жилья с видом на набережные современных городских жителей побуждает стремление к более экологичной и здоровой жизни, а также желание начинать утро с красивого вида на реку, встречать рассветы и провожать закаты, оставаясь в центре города. Более высокие требования к жилью связаны с изменением образа жизни в мегаполисах.

Эксперты Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) пришли к выводу, что при строительстве жилых объектов в ближайшие 30-40 лет внимание девелоперов должно быть сосредоточено на потребностях горожан.

Общественные места, где есть водоемы, парки с прудами и пляжи пользуются большой популярностью у тех, кто не имеет возможности регулярно бывать на природе. Журналист Ричард Лоув в своей книге «Последний ребенок в лесу» ввел термин «синдром дефицита природы». По мнению автора, его ощущают многие жители мегаполисов.

Ученые канадского Университета Нью-Брансуика выяснили, что люди, живущие в радиусе 250 м от воды, почти на треть меньше подвержены негативному городскому воздействию. А те, кто видит водоемы ежедневно из окон дома или офиса, отличаются повышенным долголетием.

Исследователи здоровья из Барселоны отмечают, что прогулки по набережным оказывают положительное влияние на самочувствие и настроение людей. Такого же мнения придерживаются ученые из Лондона.

Проекты у воды появляются в разных классах недвижимости, в том числе, благодаря освоению промзон. Однако лишь немногие застройщики могут предложить проекты расположенные в центре города на благоустроенной набережной.

Жилые дома, расположенные у водоемов способствуют улучшению самочувствия жителей, а именно:

имеют более благоприятную экологическую обстановку за счет свободных воздушных потоков;

обладают высоким уровнем инсоляции — проникновения солнечного света в квартиру;

предлагают большой выбор рекреационных возможностей и необходимые условия для занятия спортом;

имеют более мягкий микроклимат;

открывают виды на воду, что благотворно влияет на нервную систему.

Современные районы выглядят иначе, чем 20 лет назад, когда в приоритете была плотная застройка. Дворы-колодцы без свежего воздуха и солнечного света уходят в прошлое.

Для создания комфортной среды, девелоперам необходимо учитывать целый комплекс факторов. В условиях высокой конкуренции, компании должны ориентироваться на повышение качества своего продукта.

Правильно формировать новый жилой район — значит не просто застраивать территорию, а комплексно подходить к ее развитию, создавать зеленые территории, удобные транспортные пути, помнить про важность высокого уровня инсоляции для каждой квартиры, а также предусмотреть возможности для отдыха на территории дома.

Также на создание гармоничной среды влияет разноэтажная застройка. Высотность корпусов и индивидуальное оформление фасадов помогают человеку сориентироваться на большой территории, не дают потеряться или почувствовать себя неуютно в новом квартале.

Бизнес помогает формировать среду, в центре которой находятся потребности человека. Особенно важны объекты стрит-ретейла, такие, как магазины, салоны и кафе, которые обычно располагаются на первых этажах зданий.

Наиболее удачное решение, когда входные группы на фасадах оформлены оригинально, имеют интересные архитектурные элементы или выглядят более открытыми за счет веранд и террас.

Тенденция на «совмещение несовместимого», но важного с точки зрения потребностей жителей позволяет вывести общественные пространства на новый уровень, а именно — соединить в одном проекте приватные и общественные зоны.

Современные покупатели недвижимости выбирают пространства, которые станут зоной отдыха и восстановления. От территориального окружения жилья зависит образ жизни резидентов. Важно, чтобы проект позволял соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

Если интерьер общественных пространств вызывает у жителей чувство дома, если они не спешат подняться к себе в квартиру, а активно используют клубную инфраструктуру, значит, весь дом становится для них не просто локацией, а местом, где можно отдыхать, восстанавливать силы и заряжаться энергией.

Сегодня застройщики вынуждены искать новые подходы к стимулированию спроса. Одной из перспективных стратегий становится предложение дополнительных ценных опций для покупателей. Например, интеграция в жилые комплексы уникальных бесплатных общественных пространств, которые делают жизнь комфортнее, экономят время и деньги.