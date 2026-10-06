Почти 60 млрд руб. заложено в бюджет на 2027−2029 годы на работу и модернизацию системы фильтрации российского интернета. Ранее расходы на тот же трехлетний период оценивались примерно в 32 млрд руб. Новая сумма почти на 28 млрд руб. превышает прежний план.

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Деньги предусмотрены для Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору. Ежегодно на эти цели планируется направлять около 19,9 млрд руб. Средства пойдут на работу автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента интернета (АСБИ), в которую входит инфраструктура фильтрации трафика и блокировки интернет-ресурсов.

Значительная часть расходов потребуется на поддержание и расширение действующей инфраструктуры. Оборудование предстоит обновлять по мере роста нагрузки на сети, а на новых узлах связи — устанавливать дополнительные мощности. Согласно прежним планам, к 2030 году пропускную способность установленного на сетях операторов оборудования предполагалось увеличить почти до 954 Тбит/с.

Одновременно дорожает оборудование, необходимое для работы системы. По оценке гендиректора RUVDS Никиты Цаплина, оперативная память за год подорожала примерно вдвое, а SSD-накопители — втрое. Партнер ComNews Research Леонид Коник приводит еще более высокую оценку: по его словам, отдельные микросхемы памяти за тот же период выросли в цене в четыре–шесть раз.

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Расходы дополнительно увеличивают сложности с поставками оборудования в Россию. При этом потребность в вычислительных ресурсах растет вместе с интернет-трафиком и объемом передаваемого контента: системе приходится обрабатывать все большие потоки данных. Поэтому дополнительные деньги могут понадобиться одновременно на расширение инфраструктуры и на более дорогое оборудование для нее.

Дополнительные расходы могут потребоваться и на оснащение новых узлов связи. Президент Ассоциации операторов связи «Макател» Алексей Амелькин предполагает, что оборудование будут устанавливать там, где его пока нет, в том числе на новых территориях. Параллельно придется заменять и обслуживать уже работающую инфраструктуру.

В дальнейшем расходы могут вырасти еще сильнее, если в системе начнут использовать технологии искусственного интеллекта. Алексей Амелькин допускает, что дополнительные средства понадобятся в том случае, если оборудование ТСПУ будет «умнеть» и получит функции на базе ИИ.

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