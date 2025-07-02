С марта по май 2025 года оборот платежей в категории зоотоваров вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования сервиса ЮKassa и аналитического центра «Чек Индекс» к Международному дню собак. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Число покупок увеличилось на 30%, а средний чек — на 8%, до 6,26 тыс. руб. В сегменте ветеринарных услуг оборот вырос на 13%, количество обращений — на 25%, но средний чек снизился на 10%, до почти 9,6 тыс. руб.

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова отметила, что вадельцы стали чаще обращаться в клиники для профилактики, а не только для лечения. Это указывает на рост культуры ответственного ухода за питомцами, которых все чаще воспринимают как членов семьи.

По данным «Чек Индекса» за 1–20 июня 2025 года, средний чек на собачий корм вырос на 9%, до 895 руб., на игрушки для собак — на 6%, до 503 руб., а на груминг — на 11%, до 1,97 тыс. руб. Аналитики отмечают рост спроса на дополнительные услуги, что отражает более осознанный подход владельцев.

В «Чек Индексе» подчеркнули, что потребители используют омниканальный подход, комбинируя покупки на маркетплейсах и в специализированных магазинах. Основной рост продаж происходит в онлайне, где активны крупные ретейлеры и российские производители кормов.