«Яндекс Маркет» начал продавать автомобили. Теперь покупатели смогут искать и сравнивать машины на единой площадке, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Сервис уже доступен для жителей Москвы, а в следующем году он появится и в других городах. В настоящее время для покупки доступны несколько китайских марок, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

На данный момент в «Яндекс Маркете» представлены автомобили от китайских марок Chery, Jaecoo и Omoda. Представители маркетплейса сообщили, что в ближайшее время площадка планирует начать сотрудничество и с другими автопроизводителями и дистрибьюторами и расширить ассортимент машин, доступных к заказу.

Автомобили можно найти в разделе «Автотовары» или через поисковую строку. Уточняется, что покупателю необходимо будет приехать в салон, подписать договор и забрать автомобиль. Приобретение машины возможно с постоплатой наличными или по карте. В будущем покупку можно будет совершить и по предоплате.

В «Яндекс Маркете» отметили, что автотовары входят в топ-10 самых популярных категорий на площадке.

Наибольшим спросом у покупателей пользуются запчасти, шины и диски, коврики, чехлы и другие автоаксессуары. Представители маркетплейса сообщили, что с начала 2024 года продажи в категории выросли в 1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Напомним, что недавно эксперты провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость по итогам октября 2024 года. Показатель впервые преодолел отметку в полтриллиона руб., установив новый рекорд. Предыдущий максимум по объему затрат был зафиксирован в марте 2024 года и составил 496,2 млрд руб.