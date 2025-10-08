Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила на форуме «Финополис-2025», что эпоха «банковского рабства» в стране фактически завершилась. Речь идет о том, что россияне теперь могут свободно менять банк, не опасаясь ограничений.

Freepik

«Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк… То “банковское рабство”, о котором мы так горячо спорили несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что технологии усиливают конкуренцию на рынке — теперь удерживать клиентов выгоднее не через запретительные комиссии, а через качество и удобно сервисов и продуктов.

Набиуллина также напомнила, что введение бесплатных переводов между счетами не вызвало серьезного сопротивления со стороны банков, поскольку они уверены, что могут удержать клиентов сервисом и предложениями, а не ограничениями.

Банковское рабство — неофициальный термин. Это зависимость клиентов от одного банка из-за высоких комиссий и ограничений на переводы между разными организациями. Раньше, чтобы не переплачивать, люди держали все счета в одном месте.

Ситуацию изменила Система быстрых платежей (СБП), запущенная в России в 2019 году Банком России и НСПК. Она позволила переводить деньги по номеру телефона между банками мгновенно и без комиссии, ослабив монополию крупных игроков и упростив жизнь клиентам и бизнесу.