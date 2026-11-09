Российские компании смогут получать долгосрочные кредиты по умеренным ставкам только после устойчивого снижения инфляции. Пока бизнес сталкивается с ростом цен на сырье, комплектующие, рабочую силу и логистику, а инфляционные ожидания остаются высокими, стоимость рыночного финансирования будет сдерживать инвестиции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

«В каком случае кредиты, особенно длинные, могут стать доступными? Причем не для избранных компаний, которые получают доступ к льготным кредитам, а для всех. Они станут более доступными только при низкой инфляции», — сказала она.

Набиуллина объяснила, что разница между российскими ставками и ставками в странах с развитой экономикой связана прежде всего с продолжительностью инфляционного давления. Средняя инфляция в России с 2022 года составила 8,7%, а ожидания роста цен закрепились на повышенном уровне. В странах, с которыми сравнивают российскую экономику, ценовую стабильность обеспечивали десятилетиями, в том числе после периодов высокой инфляции в 1970–1990-х годах.

Дополнительное давление на рыночные ставки оказывает большая доля льготного кредитования. По словам главы ЦБ, чем больше кредитных ресурсов распределяется через государственные программы, тем более ограниченным должно быть рыночное кредитование, чтобы не усиливать инфляцию. Еще один фактор — бюджетные расходы: если они увеличивают спрос, возможности для его стимулирования через кредитование сокращаются.

В сентябре и октябре Банк России не рассматривал снижение ключевой ставки. Среди причин Набиуллина назвала ограничения производственных возможностей после повреждения промышленных предприятий и инфраструктуры, рост инфляционных ожиданий и более высокий вклад бюджета в спрос, чем регулятор предполагал ранее. В базовом сценарии ЦБ ставка останется двузначной на протяжении всего 2027 года, хотя и будет постепенно снижаться.

Читайте также Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

При этом банковское финансирование компаний продолжает расти. За последние 12 месяцев банки увеличили его на 13 трлн руб. за счет кредитов и покупки облигаций. Прибыль реального сектора за тот же период составила около 25 трлн руб., а инвестиции — 43 трлн руб. Однако в физическом выражении их объем оказался почти на 10% ниже, чем годом ранее: инвестиционные товары заметно подорожали.

Главной проблемой предприятий в мониторинге Банка России, по словам Набиуллиной, стал не уровень ставок, а увеличение текущих расходов.

«Не высокие ставки, не налоги, не недостаток спроса, а то, что все дорожает — комплектующие, сырье, рабочие руки, логистика», — отметила она.

По словам главы ЦБ, при таком росте затрат компаниям сложно планировать расширение производства.

Набиуллина также связала перспективы снижения ставки с повышением производительности труда. При безработице на уровне 2,2% экономика уже ограничена нехваткой работников, поэтому наращивать выпуск товаров и услуг за счет простого увеличения занятости становится сложнее, пояснила она. Для ускорения экономического роста, по мнению главы Банка России, нужны более эффективное распределение ресурсов и организация производства.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.