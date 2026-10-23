Банк России на заседании 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В сентябре регулятор приостановил цикл смягчения денежно-кредитной политики после десяти последовательных снижений. Перед октябрьским заседанием большинство аналитиков ожидали, что ЦБ вновь оставит ставку без изменений из-за сохраняющегося инфляционного давления.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

В пользу сохранения ставки на уровне 14% выступили сразу несколько экспертов. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов считал, что регулятору пока не стоит возобновлять снижение из-за ускорения инфляции, высокой кредитной активности и роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса. По его оценке, пауза могла продлиться до конца года, а прогноз средней ставки на 2027 год — повыситься до 11,5–13,5% с ранее ожидавшихся 10,5–12,5%.

Аналогичного решения ждал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он обращал внимание на ускорение инфляции в начале октября и риск превышения годового прогноза ЦБ в 6–7%. По оценке аналитика, инфляция по итогам 2026 года могла составить 7,1%. В таком случае регулятору пришлось бы пересмотреть прогноз средней ставки на следующий год в сторону повышения.

Сохранение ставки наиболее вероятным сценарием называли и другие специалисты. По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, инфляционные ожидания на уровне 13–15%, перегретый рынок труда и ускорение потребительского кредитования не позволяли рассчитывать на быстрое смягчение денежно-кредитной политики. Он допускал, что ставка останется на уровне 14% как минимум до конца 2026 года.

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В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин допускал снижение ставки на 0,25–1 п. п. — до 13–13,75%. Наиболее вероятным результатом заседания он называл уровень 13,5%. По мнению экономиста, дальнейшее смягчение политики в 2026–2027 годах должно способствовать повышению доступности кредитов для производителей и расширению выпуска продукции.

В сентябре Банк России объяснял решение сохранить ставку усилением ценового давления: по оценке регулятора, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год. Среди факторов, которые ЦБ учитывал перед октябрьским заседанием, были динамика инфляции и инфляционных ожиданий, кредитование, денежная масса, ситуация на топливном рынке и параметры бюджетной политики. Регулятор также должен представить обновленный среднесрочный прогноз.



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