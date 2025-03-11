Возможно, вам знакома ситуация, когда каждое утро начинается с тревоги, в течение дня вы боитесь совершить ошибку, а после работы чувствуете себя опустошенным. По словам бизнес-психолога Виктории Будницкой, если ваш начальник грубит, унижает, требует невозможного и не ценит ваш труд, скорее всего, вы столкнулись с начальником-тираном. И это не просто дискомфорт — длительное пребывание в такой атмосфере может привести к серьезным последствиям для здоровья, карьеры и жизни в целом, утверждает эксперт. Она рассказала редакции «Инк.», что делать, если начальник тиран.

Будницкая предлагает разобраться, к чему может привести такая ситуация и как себя защитить.

Почему люди терпят?

Казалось бы, все просто — уволился и нашел другую работу. Но в реальности это сложнее, утверждает эксперт. Люди годами работают под управлением тиранов из-за:

Страха остаться без работы. Особенно если кажется, что «везде так».

Синдрома выученной беспомощности — человек привыкает к давлению и перестает верить, что может работать в нормальной среде.

Надежды на лучшее — «Может, он изменится?» или «Это просто тяжелый период».

Чем опасна работа под руководством тирана?

1. Хронический стресс и проблемы со здоровьем

Длительное пребывание в токсичной среде истощает нервную систему. Это может привести к:

нарушениям сна, тревожности, паническим атакам;

головным болям, проблемам с желудком, скачкам давления;

эмоциональному выгоранию и депрессии.

2. Снижение самооценки и уверенности

Если вас постоянно критикуют и обесценивают, вы начинаете сомневаться в себе. Будницкая утверждает, что со временем это может привести к убеждению: «Я ничего не умею», «Я никому не нужен».

3. Разрушение личной жизни

Стресс на работе не остается только на работе. Он влияет на отношения с близкими: появляется раздражительность, усталость, желание уединиться.

4. Карьерные риски

Если долго терпеть тирана, можно застрять в неразвивающейся, но «стабильной» позиции. А когда наконец решитесь уйти, окажется, что рынок изменился, и вы не успели прокачать новые навыки.

Как защитить себя?

1. Разделяйте личное и рабочее

Важно понять: если начальник грубит и унижает — это не показатель вашей профессиональности. Это его проблема. Эксперт советует:

• воспринимать критику рационально: спрашивать, что именно нужно исправить;

• внутренне дистанцироваться: представить, что смотрите на ситуацию со стороны.

2. Устанавливайте границы

Если вас заставляют работать сверхурочно без оплаты или оскорбляют, не молчите. Как реагировать:

• Если давят переработками: «Я готов работать сверхурочно, если это будет оплачено».

• Если кричат: «Я готов обсуждать рабочие вопросы, но без криков».

3. Документируйте нарушения

Если начальник ведет себя незаконно (угрожает увольнением без оснований, не платит за переработки, дискриминирует), записывайте факты: фиксируйте переписки, делайте записи разговоров (если это законно в вашей стране).

4. Найдите союзников

Общение с коллегами поможет понять, насколько ситуация системная. Если проблема затрагивает не только вас, попробуйте действовать коллективно. Иногда жалобы от нескольких сотрудников заставляют руководство обратить внимание.

5. Оценивайте альтернативы

Если начальник разрушает вашу психику и здоровье, пора задуматься: стоит ли оставаться? Проведите честную оценку:

• Есть ли шансы, что ситуация изменится?

• Есть ли у вас возможности найти другую работу?

Если «держит» только страх неизвестности, Будницкая советует подумать: не страшнее ли остаться там, где вас не уважают?

Работа под руководством начальника-тирана — это не просто стресс, а реальная угроза для здоровья, самооценки и будущего, утверждает эксперт. Если вы попали в такую ситуацию, не стоит терпеть. Разделяйте личное и рабочее, устанавливайте границы, фиксируйте нарушения, ищите поддержку. И если все это не помогает — уходите. Ваше психологическое здоровье дороже любого работодателя.

Многие сотрудники сталкиваются с тиранией начальства, но не всегда понимают, что именно происходит. Оскорбления, манипуляции, унижение коллег, токсичная атмосфера — все это признаки абьюзивного руководства. Валерий Гут, кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта, разработчик концепции адаптивного интеллекта, рассказал, как распознать тирана и что делать дальше.