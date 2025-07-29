Платформа Авито Услуги объявила о запуске нового образовательного проекта под названием «Бизнес-упаковка», реализуемого в формате реалити-шоу. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Особенностью инициативы стало сочетание практико-ориентированного подхода с менторской поддержкой от известных экспертов рынка. В числе приглашенных наставников значатся медиаэксперт Ирена Понарошку, предприниматель и инвестор Александр Сысоев, представитель руководства Авито Артем Кумпель, а также комик и продюсер Александр Ваш.

Как сообщают организаторы, проект ориентирован на представителей малого бизнеса и тех, кто планирует запуск собственного дела в сфере услуг. После завершения приема заявок, который продлится до конца августа, специальная экспертная комиссия проведет отбор двадцати наиболее перспективных бизнес-идей. Основными критериями оценки станут степень проработки концепции, потенциал коммерциализации и оригинальность предложения.

Кульминационным событием станет публичное мероприятие, запланированное на 9 сентября в московском Парке Горького. В ходе открытой дискуссии будут детально разобраны шесть лучших проектов. Организаторы подчеркивают, что предусмотрели онлайн-трансляцию события для максимального охвата аудитории.

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По итогам конкурса три проекта-победителя получат комплексную поддержку для продвижения на платформе компании. Остальные участники смогут воспользоваться бонусными программами и консультационной поддержкой от экспертов.

Организаторы отмечают, что проект призван снизить входные барьеры для начинающих предпринимателей. Артем Кумпель, занимающий должность старшего управляющего директора компании, акцентировал внимание на том, что платформа уже насчитывает более пяти миллионов активных объявлений в разделе услуг.

По его словам, многие предприниматели демонстрируют способность выходить на стабильные финансовые показатели в кратчайшие сроки, а новый проект поможет систематизировать и транслировать этот успешный опыт.

Дополнительной ценностью инициативы организаторы называют создание профессионального сообщества, где участники смогут обмениваться практическими наработками и устанавливать деловые контакты.