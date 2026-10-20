Ученые обнаружили белок, который помогает клеткам сосудистой стенки противостоять старению и повреждению ДНК. В экспериментах на мышах и круглых червях повышение активности MTR4 улучшало состояние сосудов, а у червей также увеличивало продолжительность жизни.

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С возрастом кровеносные сосуды теряют эластичность и хуже справляются со своими функциями. Одной из причин этого процесса становится старение эндотелиальных клеток — тонкого слоя клеток, выстилающего сосуды изнутри. Теперь исследователи обнаружили, что важную роль в защите этих клеток может играть белок MTR4, участвующий в регуляции РНК. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Aging Cell.

Почему стареют сосуды

Эндотелиальные клетки постоянно контактируют с кровью, поэтому подвергаются воздействию воспалительных молекул, окислительного стресса и других факторов, способных повреждать ДНК. Со временем в них накапливаются признаки старения.

Проблема не ограничивается ухудшением работы самих клеток. Стареющий эндотелий начинает выделять вещества, поддерживающие воспаление и способные отрицательно влиять на окружающие ткани. Такие изменения связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии.

Один из возможных подходов к борьбе с этим процессом — не уничтожать стареющие клетки, а укреплять их собственные механизмы защиты. Именно этот путь исследователи решили проверить, изучив белок MTR4.

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Как MTR4 защищает клетки

Сначала ученые исследовали эндотелиальные клетки человека, подвергнутые различным видам стресса. Во всех случаях, когда клетки приобретали признаки старения, уровень белка MTR4 заметно снижался. Сходную закономерность обнаружили у мышей: у животных в возрасте 20 месяцев этого белка было меньше, чем у трехмесячных, в том числе в сердце и аорте.

Чтобы выяснить, действительно ли MTR4 влияет на старение, исследователи изменили его количество в клетках. Когда белка становилось меньше, признаки клеточного старения усиливались, а выработка провоспалительных веществ возрастала. Напротив, увеличение количества MTR4 частично обращало эти изменения вспять и снижало активность генов, связанных со старением.

Дальнейшие эксперименты помогли раскрыть возможный механизм защиты. MTR4 взаимодействует с белком BUB3 и стабилизирует его. BUB3, в свою очередь, поддерживает работу BUBR1 — важного регулятора контрольных механизмов клеточного деления, помогающего сохранять целостность генетического материала.

Таким образом, MTR4, по-видимому, защищает клетки не только благодаря своей роли в регуляции РНК, но и за счет поддержки системы белков, участвующих в контроле клеточного деления и предотвращении повреждений.

Почему с возрастом защиты становится меньше

Исследователи обнаружили любопытную особенность: в стареющих клетках количество РНК, кодирующей MTR4, не уменьшалось, а, напротив, увеличивалось. При этом самого белка становилось меньше.

Причина, как выяснилось, заключается в ускоренном разрушении MTR4. В этом процессе участвует белок SYVN1, который помечает MTR4 для последующего расщепления клеточной системой утилизации белков.

Это наблюдение важно для понимания старения: клетка может продолжать производить инструкции для создания защитного белка, но из-за ускоренного разрушения его количество все равно будет снижаться. Если удастся воздействовать на этот механизм, возможно, получится сохранить естественную защиту сосудов с возрастом.

Что показали эксперименты на животных

Когда ученые увеличили экспрессию гена Mtr4 у старых мышей с помощью генетического вмешательства, у животных улучшились показатели сосудистой функции. Также исследователи отметили усиление исследовательского поведения. В противоположном эксперименте снижение экспрессии Mtr4 у молодых мышей сопровождалось ухудшением сосудистой функции.

Похожие результаты получили на круглых червях Caenorhabditis elegans. Животные с повышенной экспрессией соответствующего гена mtr-4 жили значительно дольше контрольных особей, тогда как его подавление сокращало продолжительность жизни.

Эти данные указывают на то, что защитная роль MTR4 может быть связана не только со здоровьем сосудов, но и с более общими механизмами старения, которые сохраняются у разных видов животных.

Поможет ли это людям жить дольше?

Пока говорить о готовом способе замедления старения человека рано. Основные результаты получены в клеточных экспериментах и на животных, а увеличение активности MTR4 у людей еще предстоит изучить.

Кроме того, белок участвует в важных клеточных процессах, поэтому его воздействие необходимо тщательно исследовать с точки зрения безопасности и возможных побочных эффектов.

Тем не менее, работа открывает перспективное направление: вместо того чтобы удалять стареющие клетки, можно попытаться восстановить их способность противостоять повреждениям. Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность этого подхода, MTR4 и связанные с ним белки могут стать потенциальными мишенями для разработки методов профилактики возрастных сосудистых нарушений.

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