Исследователи обнаружили, что прямое включение клеточного «датчика энергии» AMPK способно увеличить продолжительность жизни плодовых мушек, круглых червей и дрожжей. Результаты могут помочь в поиске способов поддерживать здоровье в пожилом возрасте, однако до применения такого подхода у людей еще далеко.

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AMPK — фермент, который помогает клеткам реагировать на нехватку энергии. Когда энергетических ресурсов становится мало, он переключает клетку в своеобразный режим экономии: снижает затраты на энергозатратные процессы и способствует выработке энергии.

Ученые из Лаборатории медицинских наук MRC решили проверить, что произойдет, если активировать этот механизм непосредственно. Для этого они использовали соединение 991, которое связывается с AMPK напрямую. Такой подход позволяет изучать роль фермента более точно, чем при использовании препаратов, воздействующих одновременно на несколько метаболических процессов.

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Сначала исследователи убедились, что 991 действительно активирует AMPK у плодовых мушек, круглых червей и делящихся дрожжей Schizosaccharomyces pombe. У мушек и червей при этом снизился уровень накопленного жира, хотя мушки не стали меньше есть.

Затем ученые проверили продолжительность жизни животных и дрожжей. Низкие дозы 991 увеличили продолжительность жизни самок плодовых мушек, круглых червей и дрожжей. При этом эффект зависел от количества препарата: более высокие дозы, напротив, сокращали жизнь мух и дрожжей.

Чтобы убедиться, что дело именно в AMPK, исследователи повторили эксперименты на червях и дрожжах с нарушенной работой этого фермента. В этом случае 991 больше не продлевал жизнь организмов. По мнению авторов работы, это подтверждает ключевую роль AMPK в наблюдаемом эффекте.

Исследователи также провели небольшой эксперимент на мышах. Самцам в течение трех недель вводили 991, заключенный в биоразлагаемые наночастицы. После этого в печени животных обнаружили изменения белков, соответствующие активации AMPK и некоторым молекулярным признакам, связанным с увеличением продолжительности жизни.

Однако эксперимент на мышах не показал, что препарат продлевает им жизнь. В каждой группе было всего по три здоровых животных, а продолжительность их жизни исследователи не измеряли. Поэтому результаты на млекопитающих пока следует считать предварительными.

Авторы исследования подчеркивают, что их цель заключается не только в увеличении количества прожитых лет. Гораздо важнее выяснить, можно ли с помощью AMPK сохранить здоровье и нормальную работу организма в пожилом возрасте.

Прямые активаторы AMPK уже изучались в клинических испытаниях при некоторых метаболических заболеваниях, однако эти исследования не проверяли их способность замедлять старение или увеличивать продолжительность жизни человека.

Таким образом, новая работа пока не дает оснований говорить о способе продления жизни людей. Она показывает другое: прямое воздействие на AMPK способно увеличить продолжительность жизни сразу у нескольких модельных организмов, а значит, этот механизм представляет интерес для дальнейших исследований старения у млекопитающих.

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