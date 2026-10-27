Исследователи обнаружили ген, способный защищать мозг от возрастных изменений и ухудшения памяти. В экспериментах на мышах повышение его активности помогло сохранить связи между нейронами, уменьшить воспаление и улучшить работу клеток мозга. Ученые считают, что это открытие может стать основой для разработки новых подходов к профилактике возрастного снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience. Ученые изучили ген Pla2g2f, который участвует в выработке фермента PLA2G2F. Ранее его роль в защите мозга от возрастных изменений оставалась практически неизвестной.

С возрастом в мозге накапливаются изменения, которые могут ухудшать память и способность к обучению. Среди них — потеря синапсов, то есть связей между нейронами, хроническое воспаление и нарушения обмена жиров. Все это мешает нервным клеткам нормально взаимодействовать друг с другом.

Исследователи обнаружили, что ген Pla2g2f активируется в гиппокампе — области мозга, которая играет важную роль в формировании воспоминаний. Примечательно, что повышенная активность этого гена наблюдалась и у некоторых пожилых людей, у которых в мозге присутствовали признаки патологии болезни Альцгеймера, но при этом сохранялись относительно хорошие когнитивные функции. Это позволило предположить, что Pla2g2f может быть частью естественного защитного механизма, помогающего мозгу противостоять старению.

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Чтобы проверить эту гипотезу, ученые экспериментально изменяли активность гена у стареющих мышей. Когда его работу подавляли, у животных усиливались воспалительные процессы, нарушался обмен жиров, терялись связи между нейронами и ухудшалась память. Повышение активности Pla2g2f, напротив, помогало противодействовать этим изменениям.

Особенно важным оказалось то, что усиление активности гена у мышей среднего возраста, еще до выраженного ухудшения когнитивных функций, влияло на дальнейшее развитие возрастных нарушений памяти. По мнению исследователей, это указывает на потенциальную пользу вмешательства на ранних этапах старения, до того как в мозге накопится значительный ущерб.

Ученые также выяснили, что фермент PLA2G2F может влиять на микроглию — иммунные клетки мозга, которые участвуют в удалении клеточных отходов и поддержании здоровья нервной ткани. С возрастом и при болезни Альцгеймера микроглия может накапливать жировые капли и эфиры холестерина. Такие изменения связаны с нарушением работы клеток и усилением воспаления. В экспериментах с микроглией человека, полученной из стволовых клеток, повышение активности PLA2G2F уменьшало накопление этих жировых веществ.

Ученые предполагают, что в будущем активация Pla2g2f может стать одним из способов поддержания когнитивного здоровья в пожилом возрасте и, возможно, отсрочки развития легких когнитивных нарушений или болезни Альцгеймера.

Однако пока рано говорить о появлении нового метода лечения. Защиту памяти исследователи продемонстрировали на мышах, а эксперименты с клетками человека позволили изучить лишь отдельные механизмы действия фермента. Неизвестно, будет ли повышение активности этого гена безопасным и эффективным для людей. Следующий этап исследований — поиск способов безопасно усиливать работу этого защитного механизма в стареющем мозге.

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