Исследователи из Университета Нагоя выявили, что лютеолин, антиоксидант, содержащийся в овощах, помогает предотвратить появление седых волос, сохраняя экспрессию эндотелина и активность меланоцитов. Исследование на мышах показало, что лютеолин помогает сохранить цвет меха.

Седые волосы — распространенный признак старения, который часто воспринимается как неизбежность. Однако недавнее исследование, проведенное в Университете Нагоя (Япония) под руководством Масаси Като и Такуми Кагавы, предполагает, что антиоксидант может помочь замедлить этот процесс.

Оно показало, что лютеолин, природный антиоксидант, содержащийся в таких овощах, как сельдерей, брокколи, морковь, лук и перец, выступает как потенциальный агент для предотвращения поседения волос. Эти выводы могут привести к появлению новых средств по уходу за волосами, направленных на сохранение естественного цвета.

В ходе исследования ученые изучили три антиоксиданта: лютеолин, геспередин и диосметин. Они проверили их действие на мышах, которые были выведены для того, чтобы поседеть, как люди. Мыши, получавшие лютеолин, независимо от того, давали ли им его наружно или внутрь, сохранили свой черный мех, в то время как мех их сородичей по клетке поседел.

«Этот результат оказался неожиданным, — сказал профессор Като. — Мы ожидали, что антиоксиданты также могут оказывать антиседое действие, однако значительный эффект продемонстрировал только лютеолин, а не гесперидин или диосметин. Этот вывод позволяет предположить, что лютеолин может обладать уникальным лекарственным эффектом, предотвращающим поседение».

Эффект лютеолина против седины тесно связан с его влиянием на эндотелины — белки, играющие важнейшую роль в клеточной коммуникации. В ходе исследования лютеолин сохранял экспрессию эндотелинов и их рецепторов. Такое сохранение поддерживает здоровые сигнальные пути, предотвращая снижение активности меланоцитов, которое обычно сопровождает поседение.

«Интересно, что лютеолин оказывал ограниченное воздействие на волосяные циклы, означая, что его основное влияние направлено на пигментацию, а не на рост или выпадение волос, — сказал Като. — Такое целенаправленное действие делает лютеолин особенно интригующим кандидатом для борьбы с возрастным поседением волос».

Сходство процессов поседения волос у мышей и людей открывает обнадеживающие перспективы для применения этих результатов на практике. Помимо овощей, лютеолин уже доступен в виде добавок для местного и перорального применения, что делает его перспективным кандидатом для дальнейшего развития в качестве средства против седины.

По мере продвижения исследований этот антиоксидант может стать ключевым ингредиентом в программах по уходу за волосами, помогая людям сохранять естественный цвет волос с возрастом.

Основываясь на этих многообещающих результатах, доктор Кагава предполагает более широкое применение лютеолина в исследованиях, связанных с возрастом. «Было бы интересно изучить, может ли антивозрастной эффект лютеолина быть применим и к другим возрастным изменениям, включая облысение», — заключил он.

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