Ежедневная доза омега-3 может замедлить процесс старения, сообщает The Guardian. Это стало известно согласно результатам исследования DO-HEALTH, направленного на увеличение продолжительности жизни человека — количества лет, проведенных в здравии до наступления старости.

Исследование показало, что ежедневное употребление одного грамма незаменимых жирных кислот приводит к «омоложению биологического возраста на три-четыре месяца» в течение трех лет. Исследователи также обнаружили, что дополнительный прием витамина D и регулярные физические упражнения увеличили эффект почти до четырех месяцев.

Хайке Бишофф-Феррари, первый автор исследования и профессор гериатрической медицины и здорового долголетия в Университете Цюриха, отмечает, что несмотря на то, что эффект может показаться небольшим — омоложение биологического возраста на 3 – 4 месяца за три года, — он может оказать существенное влияние на здоровье населения.

Предыдущие исследования намекали на то, что омега-3, ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе и других продуктах, таких как орехи и семечки, могут влиять на процесс старения. Но будут ли люди получать какую-либо значимую пользу от ее употребления, оставалось неясным.

Исследователи использовали биологические инструменты, называемые эпигенетическими часами, чтобы оценить, как жирные кислоты влияют на темпы старения в клиническом исследовании, в котором приняли участие около 800 человек в возрасте 70 лет и старше в Швейцарии. Эпигенетические часы измеряют метилирование ДНК, химические модификации, которые накапливаются в ДНК и отражают биологический, а не хронологический возраст ткани.

Добровольцы, принявшие участие в исследовании, были разделены на группы. Одна из них ежедневно принимала по одному грамму омега-3 на основе водорослей. Вторая группа получала 2 тыс. международных единиц витамина D. Третья группа три раза в неделю уделяла 30 минут физическим упражнениям. Последняя группа выполняла комбинацию всех этих рекомендаций.

Три разных эпигенетических исследования показали, что омега-3 замедляет старение, а одно из них выявило дополнительное преимущество, когда ее прием сопровождался приемом витамина D и физическими упражнениями, пишут авторы в журнале Nature Aging.

В исследовании также сообщается о других полезных эффектах омега-3, включая снижение частоты падений у пожилых людей на 10% и уменьшение числа инфекций на 13%. В то же время сочетание омега-3, витамина D и физических упражнений снижало риск наступления предобморочного состояния на 39%, когда у людей проявляются один или два признака физического или умственного упадка. А также оно уменьшало количество инвазивных раковых заболеваний на 61%.

Эта работа открывает перспективы недорогих и легкодоступных способов увеличения продолжительности жизни. Однако полученные результаты носят предварительный характер, и пока неясно, приведет ли замедление процесса старения к тому, что люди будут жить здоровее и дольше.

Предыдущие работы также указывали на пользу для здоровья от употребления омега-3. В одном из недавних исследований сообщалось, что добавки рыбьего жира могут снизить риск серьезных проблем с сердцем только у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

У здоровых людей добавки могут повышать риск сердечных заболеваний или инсульта. NHS не рекомендует добавки с омега-3, но советует людям съедать две порции рыбы в неделю или эквивалент из вегетарианского источника, чтобы получать достаточное количество незаменимой жирной кислоты.

Стив Хорват, старший автор работы в Altos Labs в Кембридже, считает, что исследование послужило прототипом для будущих исследований по обращению вспять процесса старения.

«По моему мнению, 70 лет — это новые 50, — сказал он. — Очевидно, что эти меры не являются лекарством от старения. Однако полученные результаты укрепляют мою приверженность к приему низких доз омега-3, витамина D и регулярным физическим нагрузкам, причем все это в умеренных количествах».

Леонард Шалквик, профессор генетики человека в Эссекском университете считает, что нужно быть осторожными. «Метилирование ДНК меняется с возрастом, как и ваша кожа, — говорит он. — Неизвестно, является ли оно причиной возрастных эффектов, но это маловероятно, поскольку нет никаких признаков того, что оно является частью внутренних часов жизни, которые можно повернуть назад».

По его словам, это исследование выявило небольшую разницу в возрастном метилировании ДНК в «молодом» направлении у пожилых людей, которым назначили витамин D, омега-3 и физические упражнения в ходе трехлетнего рандомизированного исследования. Он также отмечает, что это не говорит о том, что они стали моложе.

Ранее новаторское исследование, проведенное в Лаборатории геномики одноклеточных организмов и динамики популяций Рокфеллеровского университета, показало, что старение происходит на клеточном уровне. Руководитель лаборатории использовали секвенирование одиночных клеток для анализа более 21 млн клеток из всех основных органов мышей на пяти разных стадиях жизни.