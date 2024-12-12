Если задача не срочная, ее легко отложить на потом. Запись на прием к врачу или протирание пыли может затянуться на несколько дней, а то и недель, хотя на это требуется всего несколько минут. Психотерапевт Вена Фараон рассказала CNBC, как выполнение хотя бы одной из этих обязанностей может повысить уровень счастья.

«Решение проблемы, которую вы игнорировали, облегчает общую нагрузку и позволяет вам выполнить то, что вас тяготило, — говорит она. — Тем не менее, мотивировать себя на то, чтобы действительно выполнить некоторые из этих крошечных дел, бывает непросто».

По словам профессора психологии в Университете ДеПол в Чикаго Джозефа Феррари, затягивание выполнения мелких обязанностей не означает, что человек ленив. Он отмечает, что всем свойственно избегать неприятных переживаний. Люди откладывают то, что, по их мнению, может вызвать неприятные ощущения.

«Существует множество причин отложить выполнение задачи, но причина становится оправданием, когда она входит в привычку, — говорит Феррари. — Если всегда есть причина не делать что-то, это называется отговоркой». Если человек оправдывает себя тем, что не пылесосит ковер уже месяц, скорее всего, причины на самом деле являются отговорками. Это может означать, что он попал в замкнутый круг откладывания дел.

Незаконченные или прерванные дела могут отягощать человеческий разум. Люди склонны запоминать невыполненные задачи лучше, чем выполненные, — это психологическое явление известно как эффект Зейгарник. Это создает когнитивный диссонанс, который может отвлекать человека и делать его менее продуктивным.

Чтобы снять психологическое напряжение, нужно попробовать вычеркнуть одно дело из своего списка уже сегодня. Если человеку трудно определиться, с чего начать, эксперт советует сделать следующие шаги:

составить список невыполненных дел;

не перенапрягаться;

выполнить часть более сложной задачи.

Если все дела занимают больше 10 минут, можно сделать часть одного. «Разбивайте дела на части и делайте понемногу, — говорит Феррари. — Например, если вы знаете, что дочитывание книги займет у вас час, возьмите на себя обязательство прочитать несколько страниц или главу. Выполнение самой простой задачи может мгновенно сделать вас более продуктивным и поднять настроение».

Многие люди проводят выходные за делами, на которые не хватало времени в течение рабочей недели. Некоторым трудно перестать заниматься повседневными заботами даже после работы. Исследователь счастья Кэсси Холмс рассказала максимально отдохнуть за выходные, при этом не потеряв, а улучшив качество жизни.