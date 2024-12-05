Многие люди проводят выходные за делами, на которые не хватало времени в течение рабочей недели. И к тому времени, как человек закончит справится с домашними делами или даже закончит работу, уже снова наступает понедельник. Исследователь счастья Кэсси Холмс заявляет, что так жить нельзя. Она рассказала CNBC, что выходные дни нужно воспринимать как отпуск.

«Как правило, люди ассоциируют с отдыхом отпуск, а выходные для них — рутинные дни, в которые можно перебрать свои дела», — говорит Холмс. — Но если изменить это отношение и воспринимать выходные как отпуск, это поможет вырваться из рутины и просто быть».

В 2017 году она провела эксперимент с участием более 400 работающих американцев. В пятницу она сказала некоторым из них относиться к выходным как к отпуску, а остальным — провести так, как они обычно проводят выходные. Измерив их счастье впоследствии, Холмс обнаружила, что те, кто был настроен на отдых, демонстрировали больше удовлетворения и позитива, когда возвращались на работу.

«Отдыхающие делали меньше работы по дому и на работе, чуть дольше лежали в постели с партнером и чуть больше ели», — написала она для Harvard Business Review в 2019 году. Но реальным отличительным фактором было то, что эти люди больше думали о настоящем моменте и жили в настоящем на протяжении всех выходных.

Некоторым людям трудно перестать заниматься повседневными делами даже после работы. По данным опроса Harris Poll, проведенного в мае 2024 года, 78% американских работников не используют свой отпуск в полной мере. А когда они все же берут отгулы, 54% отмечают, что не могут полностью отключиться от работы, говорится в отчете Glassdoor за 2022 год.

Если человек ощущает нехватку времени, когда наступают выходные,ему стоит поменять образ жизни. Холмс советует начать с того, чтобы проводить хотя бы один день как отпуск — потратить 24 часа на то, что позволяет человеку чувствовать себя наиболее расслабленно и отрешенно от привычной рутины. Эксперт советует отправиться в однодневную поездку, посетить новый ресторан или провести день в спа-салоне.

«Если у вас много дел, хотя бы вознаградите себя коктейлем после мытья посуды или послушайте любимый подкаст, пока складываете одежду, чтобы получить аналогичную психологическую передышку», — говорит Холмс.

Многие успешные люди используют похожий метод, чтобы впоследствии сделать свои понедельники более продуктивным. Однако эксперт предупреждает, что у такого образа мышления есть одно предостережение: если все выходные превратятся в отпуск, эмоциональный и ментальный эффект от упражнений снизится.

«Вы не будете чувствовать себя таким же омолодившимся и отдохнувшим, если такая практика станет обыденной. Поэтому ведите себя как будто в отпуске только в те выходные, когда вам действительно нужен перерыв, — уточняет Холмс. — При разумном использовании это позволит вам наслаждаться счастьем от отпуска без дополнительных отгулов».

Ранее эксперт по счастью Джессика Вайс рассказала о способах справиться со стрессом, который накапливается в течение рабочего дня. В частности она посоветовала обратить внимание на коллег и попробовать завести с ними дружеские отношения.