Исследователи выявили ген SRSF1, усиление активности которого уменьшало некоторые признаки старения клеток в лабораторных экспериментах. Когда ученые доставили этот ген стареющим мышам, продолжительность их жизни увеличилась на 14%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

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Работа проводилась командой под руководством Джорджа Черча, профессора генетики Гарвардской медицинской школы, совместно с исследователями из Испанского альянса исследований и технологий (Basque Research and Technology Alliance).

Для исследования команда разработала метод на основе машинного обучения, который позволяет оценивать так называемый транскриптомный возраст клеток кожи. Он определяется по изменениям активности генов — то есть по тому, какие гены и насколько активно работают в клетке.

С помощью этого метода исследователи проверили набор генов, которые, предположительно, могут влиять на процессы старения. Наиболее перспективным кандидатом оказался SRSF1 — ген, участвующий в регуляции обработки РНК.

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Что показали эксперименты

Когда ученые усилили активность SRSF1 в фибробластах — клетках соединительной ткани, — у них уменьшились несколько признаков, характерных для старения. Среди них:

Клеточное старение: состояние, при котором поврежденные клетки перестают делиться, но не погибают.

Нарушение поддержания белкового баланса: сбои в процессах, которые обеспечивают правильное состояние и обновление белков.

Хроническое слабовыраженное воспаление: длительная воспалительная реакция, связанная с возрастными изменениями.

Затем исследователи доставили SRSF1 стареющим мышам. В результате у животных снизились темпы старения, а продолжительность жизни увеличилась на 14%.

Что это значит для исследований старения

Разработанный метод дает ученым новый способ искать гены, которые могут влиять на возрастные изменения тканей. В дальнейшем такой подход может помочь определить потенциальные мишени для исследований, направленных на сохранение здоровья с возрастом.

При этом результаты пока не доказывают, что воздействие на SRSF1 позволит омолаживать организм человека или продлевать человеческую жизнь. Исследование демонстрирует эффект в клеточных экспериментах и на мышах, а возможность применения этого подхода у людей требует дальнейшего изучения.

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