Новое исследование, опубликованное в журнале GeroScience, обнаружило связь между потреблением орехов и снижением риска развития деменции. Результаты свидетельствуют о том, что у людей среднего и пожилого возраста, регулярно употребляющих орехи, вероятность развития деменции на 12% ниже. Такой эффект был особенно выражен у тех, кто ежедневно съедал не больше горсти несоленых орехов.

Деменция — это значительное снижение когнитивных способностей. Как правило, она затрагивает память, мышление и социальные навыки, что приводит к трудностям в рассуждениях, общении и самообслуживании. Деменция это совокупность симптомов, вызванных различными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера, сосудистую и фронтотемпоральную деменцию. В результате человек может потерять способность выполнять повседневные задачи, узнавать близких или контролировать свои эмоции, что значительно снижает качество жизни как самого пациента, так и его близких.

Растущая распространенность деменции представляет собой серьезную проблему во всем мире. В настоящее время ей страдает более 50 млн человек, и ожидается, что к 2050 году это число утроится. Несмотря на успехи в медицинских исследованиях, лекарств от этого заболевания не существует, а методы лечения дают лишь скромный эффект в борьбе с симптомами.

Следовательно, существует острая потребность в профилактических стратегиях, позволяющих отсрочить или замедлить наступление когнитивного спада. Это заставило исследователей обратить внимание на факторы образа жизни, в частности рацион, как на потенциальные способы поддержания здоровья мозга.

Здоровое питание стало перспективным направлением в профилактике деменции, особенно в случае растительных продуктов, которые известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Средиземноморская диета, в которой особое внимание уделяется фруктам, овощам, цельнозерновым и полезным жирам, ассоциируется с более низким риском развития деменции. Орехи, являющиеся одним из основных продуктов этой диеты, содержат много питательных веществ, полезных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают работу мозга.

Целью нового исследования стало выяснить, может ли регулярное употребление орехов быть связано со снижением риска развития всех видов деменции. Для этого исследователи использовали данные из UK Biobank — британской базы данных о здоровье более полумиллиона человек. Они отобрали 50 386 участников в возрасте от 40 до 70 лет, которые предоставили информацию о потреблении орехов, образе жизни, состоянии здоровья и наличии деменции.

Важно отметить, что все, кто в начале исследования сообщил о том, что страдает деменцией, были исключены из выборки, чтобы результаты точно отражали новые случаи заболевания. Употребление орехов оценивалось с помощью Oxford WebQ — опросника, в котором участникам предлагалось указать, как часто они употребляют различные продукты, включая орехи.

К концу исследования у 2,8% участников, или 1422 человек, была диагностирована деменция. Исследователи обнаружили, что регулярное употребление орехов на 12% снижает риск развития деменции. Даже после учета таких факторов, как возраст, пол, индекс массы тела, образование и образ жизни сохранялся значительный эффект.

Эта связь была особенно сильна у тех, кто съедал до одной горсти орехов в день. Несоленые орехи, такие как миндаль и кешью, оказались более полезными, чем соленые или обработанные. Интересно, что исследование не выявило дополнительных преимуществ при употреблении более одной горсти в день, что говорит о том, что умеренного потребления может быть достаточно для получения потенциального нейропротекторного эффекта.

Помимо основных выводов, исследователи отметили, что обнаруженная взаимосвязь была сильнее в некоторых подгруппах. Женщины, пожилые люди, некурящие и люди, ведущие более здоровый образ жизни, например, умеренно употребляющие алкоголь, регулярно занимающиеся физической активностью и соблюдающие здоровый режим сна, получили наибольшую пользу от употребления орехов. Однако в разных демографических и медицинских группах эффект был аналогичный.

При этом исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, данные о потреблении орехов основывались на самоотчетах, которые могут быть неточными из-за забывчивости или склонности участников сообщать о более здоровом поведении. Кроме того, оно было обсервационным, то есть оно может лишь показать ассоциации, а не доказать, что орехи напрямую снижают риск деменции.

Наконец, несмотря на то, что в исследовании орехи рассматриваются как потенциальное средство профилактики деменции, механизмы, с помощью которых они могут защищать здоровье мозга, остаются умозрительными. Орехи богаты антиоксидантами, полезными жирами и биологически активными соединениями, которые могут уменьшить воспаление и окислительный стресс. Считается, что эти два фактора способствуют снижению когнитивных способностей.

Другое исследование показало, что регулярная физическая активность способна снизить риск смерти на 30% независимо от ее интенсивности. Ученые использовали базу данных Корейской национальной службы медицинского страхования, включающей 60 252 человека, у которых впервые была диагностирована деменция в период с 2010 по 2016 год и которые проходили медицинские осмотры в течение двух лет до и после постановки диагноза.