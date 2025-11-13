Правительство России разработало законопроект, коренным образом меняющий подход к расчету налога на имущество организаций для владельцев единых недвижимых комплексов (ЕНК). Согласно поправкам в Налоговый кодекс, если в составе ЕНК хотя бы одно здание используется для торговли или офисной деятельности, то налог на имущество для всего комплекса будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, пишут «Ведомости».

Freepik

Согласно действующей системе, налог по кадастровой стоимости применяется только к отдельным объектам, прямо указанным в Налоговом кодексе (офисные и торговые центры), без учета вспомогательных помещений.

В случае принятия поправок при наличии в ЕНК хотя бы одного торгового или офисного помещения по кадастровой стоимости будет облагаться весь комплекс, включая склады, производственные цеха и хозяйственные постройки.

Для большинства владельцев торговых и офисных центров новый подход приведет к существенному увеличению налоговой нагрузки. По оценкам юристов, это может спровоцировать рост споров о размере кадастровой стоимости для ЕНК в целом.

Инициатива соответствует заявленному Минфином курсу на переход к налогообложению недвижимости организаций исключительно по кадастровой стоимости. В ведомстве считают, что это упростит администрирование как для налоговых органов, так и для самих налогоплательщиков.

Важно отметить, что новые правила не затронут ЕНК, которые используются исключительно для промышленных или транспортных целей. Изменения направлены именно на комплексы, частично используемые в коммерческой деятельности.

Для бюджетов всех уровней реализация этой инициативы означает увеличение доходов от налога на имущество организаций. Для бизнеса, в свою очередь, возрастут налоговые расходы, что потребует пересмотра финансовых моделей содержания недвижимых комплексов.