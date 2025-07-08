ФНС (Федеральная налоговая служба) России будет использовать сервис «Госуслуги» или личный кабинет на сайте ведомства для взыскания долгов с россиян. Граждане смогут подать возражения в течение месяца. Если заемщик не отреагирует, средства автоматически спишутся со счетов, сообщили «Известия».

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Пока внесудебный порядок взыскания налоговых долгов применяется исключительно к бизнесу, но с ноября 2025 года планируется его распространение и на физических лиц. Нововведение коснется граждан, которые сами подают налоговую декларацию или являются самозанятыми. В марте Госдума одобрила законодательную инициативу на первом чтении.

Основатель компании BiznesiNalogi Евгения Мемрук пояснила изданию, что сейчас налоговая подает в суд, который выносит решение без заседания и передает его приставам. В это время гражданин получает уведомление через федеральные сервисы. У него есть возможность подать короткое возражение, но если срок пропущен, налоговая почти всегда выиграет дело. По словам юриста, процесс может затянуться на год, в течение которого задолженность будет постепенно увеличиваться за счет пеней, госпошлины и расходов на исполнение решения.

Изменения позволят более эффективно защищать права граждан: процедура подачи возражений станет проще, срок на их подготовку увеличится, а новые нормы будут способствовать расширению возможностей для обжалования, считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Евгений Пантазий.

Ранее «Инк» писал, что ФНС будет наделена полномочиями по анализу деятельности юридических лиц и предоставлению результатов такого анализа в виде выписок.