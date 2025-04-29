Федеральная налоговая служба (ФНС) будет наделена полномочиями по анализу деятельности юридических лиц и предоставлению результатов такого анализа в виде выписок — как самому проверяемому лицу, так и другим организациям, в том числе при проведении государственных закупок. Соответствующие поправки в закон «О налоговых органах Российской Федерации» разработаны Минфином и одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту Минфин обосновал необходимость изменений, указав, что оценка хозяйствующих субъектов напрямую влияет на качество принятия решений, анализ и прогнозирование экономических показателей как государственными органами, так и самими экономическими субъектами.

Кроме того, в ФНС поступают запросы о заключении соглашений, для которых нужны сведения о результатах оценки юридических лиц. Инициаторами таких запросов выступают сами пользователи, а полученные данные планируется использовать для безопасного расходования бюджетных средств, выделяемых на оборону и гособоронзаказ, а также при предоставлении региональных налоговых льгот бизнесу.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Читайте также МФО нарастили выдачу займов бизнесу почти на четверть до 130 млрд руб. в 2024 году

Поправки дополняют закон «О налоговых органах» статьей 6.3, согласно которой ФНС получит право анализировать работу юридических лиц и предоставлять выписку по результатам. По умолчанию эти данные будут считаться налоговой тайной.

Налоговые органы будут проверять бухгалтерскую отчетность, налоговые декларации и другие данные компании на соответствие критериям, которые разработает ФНС совместно с Минфином в течение полугода после принятия закона.

Фактически техническое решение и методика оценки уже созданы: с марта 2023 года работает «Сервис оценки юридических лиц» для выписок о финансово-хозяйственной деятельности. Оценка проводится в два этапа: проверка по базовым критериям, затем анализ зарплат, налоговая нагрузка, численность сотрудников, платежеспособность, ликвидность и рентабельность. Сервис автоматизирован и доступен всем компаниям.

С марта 2023 по сентябрь 2024 года сервисом воспользовались более 63 тыс. юридических лиц. Выписки применяются для проверки контрагентов и участия в закупках.

Читайте также Правительство освободило от штрафов новых плательщиков НДС, применяющих УСН

Если выписку запросило третье лицо, сначала ее отправляют проверяемой компании, которая, если не согласна, может потребовать корректировку. На это отводится пять рабочих дней. Столько же времени дается ФНС для внесения изменений или отказа с обоснованием.

Мнения экспертов

Эксперты разошлись во мнениях насчет нововведения. Некоторые считают, что сервис ФНС не привнесет значительных изменений, если не последуют дополнительные ограничения для участия в тендерах. Другие отмечают, что оценка будет востребована не только в госзакупках, но и в инвестиционной деятельности, поскольку ФНС имеет доступ к актуальной финансовой информации.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что изменения в первую очередь направлены на защиту интересов госзаказчиков, сталкивающихся с недобросовестными контрагентами. При этом заключение ФНС будет лишь дополнительным инструментом, а окончательное решение останется за заказчиком.

В тоже время представители Центробанка раскритиковали законопроект, указав на отсутствие четких критериев оценки, риск расширения полномочий ФНС и недостаточную проработанность механизма оспаривания результатов. Также регулятор отметил, что в проекте не закреплена обязанность третьих лиц хранить конфиденциальность полученных данных.

В ответ на это в правительстве заявили, что замечания ЦБ противоречат концепции законопроекта. Дальнейшее обсуждение инициативы продолжается.