ФНС помогла сохранить активы должников на 67 трлн руб. и получить в бюджет 3 трлн руб. налогов за счет реабилитационных мер с 2023 года. За этот период ведомство применило более 5000 отсрочек, рассрочек и мировых соглашений, сообщил замглавы службы Константин Чекмышев.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

За три года выручка предприятий, прошедших реабилитацию, достигла 19,3 трлн руб. По словам Чекмышева, восстановление платежеспособности позволяет бюджету получить больше, чем налоговая служба могла бы взыскать в рамках обычных процедур банкротства. При этом ФНС стремится отделять компании, которым действительно нужно время для расчетов с кредиторами, от тех, кто пытается использовать банкротство для списания долгов.

В конце сентября ФНС запустила сервис единого финансового анализа, который помогает оценивать перспективы восстановления бизнеса. Он собирает сведения о бенефициарах компаний, стоимости активов, дебиторской задолженности, фонде оплаты труда и обязательствах, включая налоговые. Эти данные позволяют оценить финансовое состояние должника и определить, есть ли основания для реабилитации.

Еще одним фактором повышения эффективности стало изменение организации работы с банкротствами: ФНС перешла на экстерриториальный принцип и создала специализированные центры компетенции. По данным Чекмышева, поступления от привлечения контролирующих должников лиц к субсидиарной ответственности выросли примерно втрое, а взыскание ликвидной дебиторской задолженности увеличилось почти в 13 раз. Абсолютные суммы он не раскрыл.

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Реформа законодательства о банкротстве должна расширить возможности для сохранения действующих предприятий. Поправки, принятые Госдумой в июле 2026 года, предусматривают досудебную санацию по соглашению должника с кредиторами и вводят реструктуризацию долгов как отдельную процедуру. Вместо преимущественной ликвидации бизнеса новые нормы призваны дать компаниям больше возможностей восстановить платежеспособность. Однако, считает Чекмышев, результат будет зависеть от того, как законодательные изменения заработают на практике.

Одним из главных препятствий остается недостаток достоверной информации о финансовом состоянии должников. Если кредиторы не понимают, за счет чего компания сможет вернуть деньги, они склонны занимать жесткую позицию. Кроме того, пока сохраняется стимул использовать банкротство для списания обязательств, а меры против такого поведения реализованы не полностью.

Мировые соглашения с налоговыми органами позволяют части компаний продолжать работу и погашать задолженность постепенно. По словам управляющего партнера «Гин и партнеры» Киры Гин, суды утверждают соглашения с рассрочкой на срок от одного до трех лет, чаще всего на год, при наличии залога или поручительства. Руководитель налоговой практики адвокатского бюро БВМП Александр Андропов отмечает, что шансы на урегулирование выше у компаний, которые сохраняют выручку, готовы раскрыть финансовую модель и могут предоставить обеспечение. Одним из основных инструментов переговоров остается площадка реструктуризации долга, созданная в апреле 2022 года.

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