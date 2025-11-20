Российский бизнес с тревогой обсуждает налоговую реформу — 2026 — одну из самых масштабных инициатив последних лет, которую в течение считанных часов может принять в третьем чтении Госдума. Аналитики сервиса «Онлайн-бухгалтерия» Точка Банка опросили 800 предпринимателей и финансовых специалистов в городах-миллионниках, чтобы понять, как компании встретили предложения после первого чтения законопроекта. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Эта реформа уже много месяцев является ключевой темой деловых обсуждений, однако большинство предпринимателей все еще смутно представляют ее детали: 32% знают о реформе, 52% слышали, но без конкретики, 12% узнали о ней впервые во время опроса.

Даже среди тех, кто осведомлен, лишь 24% уверены, что изменения обязательно затронут их бизнес. Это формирует общий фон ожидания: предприниматели знают о реформе, но не очень представляют, как она скажется на их работе.

Опрос фиксирует преобладающие опасения: 48% участников ожидают негативных последствий для бизнеса, 29% — нейтрального эффекта, и лишь 15% допускают позитивный результат изменений.

Наибольшее беспокойство у предпринимателей вызывают:

повышение НДС с 20% до 22%;

снижение порога для применения УСН;

дополнительные пошлины на маркировку товаров;

отмена льгот по страховым взносам;

включение ИТ-услуг и ПО в перечень облагаемых НДС операций.

Чаще остальных негативно оценивают реформу представители медицины, розничной торговли и бытовых услуг — отраслей с низкой маржинальностью и высокой долей малого бизнеса.

Интересно, что отношение к реформе меняется по мере того, как предприниматели начинают разбираться в ее деталях. Среди тех, кто впервые услышал о реформе, 17% выбирают вариант «затронет или нет — не знаю». Среди хорошо осведомленных — только 3%.

При этом уровень оптимизма среди информированных растет: 25% видят возможные позитивные эффекты против 15% среди тех, кто знает о реформе поверхностно.

Каждый десятый предприниматель уже разработал план действий, еще 40% сейчас работают над ним. Основные стратегии — оптимизация расходов, корректировка цен и наблюдение за динамикой законопроекта.

В целом картина выглядит устойчивой: почти половина (49%) компаний намерены продолжать работу вне зависимости от исхода реформы. Однако 15% рассматривают возможность закрытия, а около трети ждут результатов первого квартала 2026 года, прежде чем принимать решение.

Наиболее чувствительны к изменениям индивидуальные предприниматели, компании на УСН и бизнесы с небольшим штатом до 10 человек.

«Сильнее всего реформу ощутят отрасли с низкой рентабельностью и высокой долей малого бизнеса — перевозки и розница», — отмечает лидер сервиса «Онлайн-бухгалтерия» Точка Банка Даниил Смирнов.

По его словам, изменения по патенту и рост административной нагрузки могут усложнить документооборот и вынудить предпринимателей заранее выбирать между НДС и сменой налогового режима.

В бытовых услугах, общепите и мелкой рознице даже незначительное увеличение издержек может напрямую повлиять на устойчивость бизнеса.

Эксперты советуют заранее готовиться к адаптации к новой жизни:

1) определить оптимальную ставку и подход к НДС;

2) выбрать систему налогообложения, включая возможность перехода на АУСН;

3) пересмотреть ценовую политику;

4) автоматизировать учет и перейти на электронный документооборот.