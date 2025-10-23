Власти рассматривают варианты смягчения условий перехода на НДС для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В конце сентября кабмин внес в Госдуму проект, предусматривающий снижение порога выручки для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн руб. в год.

Freepik

Среди обсуждаемых мер — повышение порога до 30 млн руб., хотя этот вариант пока не получил поддержки. По экспертным оценкам, при таком сценарии изменения коснулись бы 200 тыс. налогоплательщиков, при этом бюджет все равно получил бы запланированные 200 млрд руб. дополнительных доходов в 2026 году.

Также прорабатываются «лестницы» порогов для постепенного перехода. Среди вариантов: в первый год 30 млн руб., далее 20 млн руб., затем 15 млн руб.; либо в первый год 20 млн руб., далее 15 млн руб., затем 10 млн руб.; либо в первый год 20 млн руб., далее сразу 10 млн руб. Один из источников пояснил, что обсуждения связаны не только с увеличением доходов бюджета, но и с борьбой с теневым сектором экономики.

Для микробизнеса может быть введен адаптационный период. Предприниматели, впервые становящиеся плательщиками НДС с 2026 года, получат мораторий на год на штрафные санкции за непредставление декларации в срок. Аналогичное послабление действовало в 2025 году.

По данным ФНС, на 1 мая 2025 года предпринимателям на УСН со специальными ставками начислили около 136 млрд руб. НДС к уплате. Всего по итогам 2024 года декларации по УСН подали 4,77 млн организаций и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, обсуждается включение здравоохранения и образования в перечень приоритетных отраслей малого и среднего предпринимательства, за которыми сохранится право на пониженные тарифы страховых взносов — 15% вместо 30% при выплатах свыше 1,5 МРОТ. Такая же льгота может остаться за всеми предприятиями МСП в районах Крайнего Севера, Белгородской и Курской областях.

В заключении профильного комитета Госдумы указано предложение о более плавном поэтапном переходе, включая изменение порогов доходов. Также предлагается поэтапная отмена льготы по НДС для разработчиков российского программного обеспечения.