Федеральная налоговая служба (ФНС) усиливает свою роль в оценке надежности бизнеса. Ведомство может получить право анализировать информацию о юридических лицах и формировать официальные выписки с результатами проверок. Эти данные будут использоваться в госзаказе, при оказании господдержки бизнесу и для снижения рисков в коммерческих сделках.

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Предприниматели смогут запрашивать сведения о работе контрагентов напрямую у ФНС, минуя сторонние сервисы-агрегаторы. По мнению юристов, такая выписка сможет служить подтверждением благонадежности компании в суде. Однако есть и риски: автоматически сформированные документы могут содержать неточности, что способно привести к отказу в сделке или кредите, а также повредить репутации фирмы.

Правительственный законопроект, расширяющий полномочия налоговой службы, уже одобрен комитетом Госдумы по бюджету. Первое чтение запланировано на 10 июня. Согласно документу, ФНС сможет анализировать данные о деятельности юрлиц, включая финансовую отчетность и налоговые декларации, и предоставлять выписки по запросам компаний или их партнеров.

С марта 2023 года ФНС тестирует сервис оценки юрлиц, доступный для всех организаций. Если запрос на выписку поступает от контрагента, налоговая сначала направляет документ самой компании, чтобы та могла оспорить недостоверные данные.

Сейчас бизнес вынужден самостоятельно собирать информацию о партнерах через ЕГРЮЛ, финансовую отчетность и сторонние сервисы вроде СПАРК или «Контур.Фокус».

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Управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков отметил, что компаниям необходимо подтверждать добросовестность контрагентов на случай налоговых споров. Новая выписка ФНС даст официальную оценку рисков. В отличие от текущих сервисов, она будет иметь юридическую силу.

Документ будет содержать все данные, не относящиеся к налоговой тайне: сведения из ЕГРЮЛ, бухотчетности, информацию о налоговых нарушениях, численности сотрудников, доходах и расходах компании. По словам экспертов, это создаст стандартизированный «финансовый портрет» контрагента, упростив процедуру due diligence (с англ. «должная осмотрительность» — проверка объекта сделки).

В то же время методика анализа и формат выписок будут определяться самой ФНС, что, по мнению юристов, может привести к субъективным оценкам. Если в выписке появится отметка о несоответствии критериям, это может стать поводом для отказа в сделке или кредите, пояснил гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

Кроме того, автоматизированные системы иногда выдают некорректные результаты. Игнорирование данных из выписки также опасно: при налоговой проверке это может быть расценено как сознательное сотрудничество с сомнительным партнером.

Таким образом, нововведение упростит проверку контрагентов, но потребует от бизнеса более внимательного отношения к данным ФНС.