Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые закроют пять популярных способов платить меньше. Под удар попали дивиденды вместо зарплаты, «личные» посылки из-за рубежа, ПИФы, подарки в виде имущественных прав и льготы по НДПИ. Что это изменит для бизнеса, юристы и налоговые консультанты рассказали РБК рассказали юристы и налоговые консультанты.

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Первое — дивиденды. Сейчас они облагаются НДФЛ по ставкам 13 и 15%, а зарплата — по шкале от 13 до 22%. Поэтому владельцы компаний на УСН и других льготных режимах нередко платили себе минимальную зарплату, а остальное забирали дивидендами. Если эти выплаты по сути оплата труда, такая схема незаконна.

С 2027 года дивиденды сложат с остальными доходами и будут облагать по ставкам 13–22%. По расчtтам Ивана Снегирева из O2 Consulting, с 20 млн руб. НДФЛ вырастет с 2,95 до 3,4 млн руб. (зарплата в расчtт не входит). Страховые взносы с дивидендов автоматически по-прежнему брать не будут, добавляет Александр Казусь из «Соничев, Казусь и партнеры».

Второе — посылки. Заказы из-за рубежа до €200 сейчас не облагаются ни пошлиной, ни НДС, и часть предпринимателей этим пользовалась, дробив партии на множество отправлений на физлиц. С 2027 года на покупки у иностранных продавцов начислят НДС 22%, а собирать его будут маркетплейсы. Сбор в 100 руб. за посылку, скорее всего, вводить не станут, заявил 29 октября замминистра финансов Алексей Сазанов.

Третье — закрытые и интервальные ПИФы. Фонды не платят налог на прибыль, поэтому аренда, дивиденды и проценты копились внутри без налога: его платит владелец пая, когда получает доход или гасит пай. По словам Виктории Бобрик из BGP Litigation, так можно было в том числе уводить прибыль работающего бизнеса на уровень фонда.

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Теперь с пассивных доходов таких ПИФов — аренды, дивидендов, процентов по вкладам и выплат по облигациям — придется платить 15% налога на прибыль, а налоговым агентом станет управляющая компания. Эту сумму потом зачтут при налогообложении пайщика, но главное — отсрочка исчезает.

Четвертое — подарки. Сейчас НДФЛ не платят при передаче некоторых имущественных прав, например по договору долевого участия, причем даже не родственникам. Так можно было подарить право на строящуюся квартиру, дождаться минимального срока владения и продать жилье без налога. По новым правилам льгота останется только для членов семьи и близких родственников. В остальных случаях стоимость права обложат по ставкам 13–22%.

Пятое — НДПИ. Сейчас компания может по очереди получать разные льготные статусы и каждый раз применять пониженный коэффициент. Поправки заставят учитывать прошлый статус: участие в РИП или ОЭЗ может ограничить льготу для резидента ТОР. Для участников РИП, которые раньше были резидентами ТОР или ОЭЗ, правило аналогичное.

Оптимизацию это не отменит, но усложнит, считают юристы. До конца 2026 года компании могут успеть выплатить дивиденды по старым ставкам, говорит Линда Куркулите. Дальше владельцам придется пересматривать структуру владения: холдинги, фонды, спецрежимы, добавляет Екатерина Копылова из Tax Compliance.

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