Федеральная налоговая служба (ФНС) с конца 2024 года усилила проверки предпринимателей, перерегистрирующихся в регионах со льготными ставками упрощенной системы налогообложения (УСН). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на юристов. Ужесточение связано со вступлением в силу с 1 января 2025 года закона, обязывающего переехавшие компании и индивидуальных предпринимателей (ИП) платить налоги по прежним ставкам в течение трех лет, если они выше новых.

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В России среди предпринимателей распространен так называемый «налоговый туризм» — фиктивная миграция в регионы с пониженными ставками УСН (стандартная ставка — 6%, но субъекты могут снижать ее до 1%). К таким регионам, например, относится Удмуртия, Калмыкия, Мордовия, Чечня, Крым, Курганская и Мурманская области.

Как сообщили газете четыре юриста, их клиенты, в основном ИП, торгующие через маркетплейсы, столкнулись с проверками после смены юридического адреса:

В одном случае налоговики заподозрили фиктивность переезда в Удмуртию из-за регистрации по адресу ИП четырех физлиц из других регионов и отсутствия сотрудников, коммунальных или арендных платежей.

В другом письме использовались данные опроса соседей, подтвердивших отсутствие проживания по адресу регистрации, а также информация об отсутствии водоснабжения и отопления в доме.

В третьем случае поводом стали личные платежи с расчетного счета ИП, совершенные вне Удмуртии.

Во всех случаях ФНС потребовала пояснений и уточнения налоговых обязательств за 2024 год.

Управление ФНС по Удмуртской Республике на своем сайте сообщило, что в 2024 году в регионе зарегистрировалось более 8 тыс. ИП и 220 юрлиц для получения льгот по УСН. Не всегда перерегистрация обоснована, часто предприниматели мигрируют только для снижения налогов, указано в сообщении ведомства.

По словам налогового консультанта и председателя комитета Торгово-промышленной палаты по защите бизнеса Алексея Мошкина, число обвинений в фиктивной миграции резко возросло с середины 2024 года. Нарушителям доначисляют налоги, пени и штрафы до 40%. Адвокат и партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович отметил, что с марта 2025 года проверки стали системными, а не точечными.

Основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук связывает рост проверок с массовыми попытками бизнеса успеть перерегистрироваться до вступления нового закона. По ее словам, налоговики проводят выездные проверки, допросы и требуют подтверждения экономической связи с регионом.

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«Им предлагается либо добровольно вернуться под юрисдикцию налогового органа по месту фактического ведения бизнеса (например, в Москву), либо подтвердить свою экономическую связь с регионом льготы», — рассказывает она.

Особенно уязвимы ИП, так как их регистрация должна совпадать с пропиской. Для переезда достаточно купить недвижимость в низконалоговом регионе и прописаться. По данным Мошкина, чаще всего проверки касаются селлеров на маркетплейсах и блогеров, так как собрать доказательства их нарушений проще. Налоговики обращают внимание на отсутствие кассовых аппаратов, местных счетов, сотрудников или контрагентов в регионе, а также на прописку в ветхом жилье.