Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с помощью системы анализа больших данных iFORA выявил ведущие направления исследований и разработок в агропромышленном комплексе России. Эксперты определили индекс значимости для каждого из направлений. Он основан на анализе упоминаемости технологий в около 300 тыс. англоязычных источниках за 2022–2024 гг. Подробности — в распоряжении «Инка».

Согласно исследованию, нанотехнологии в сельском хозяйстве чаще всего изучаются в контексте удобрений. Наноудобрения (2-е место в рейтинге по индексу значимости) обеспечивают более точную доставку питательных веществ по сравнению с традиционными средствами, снижая объемы и частоту применения. В частности, популярна наномочевина (12-е место) в жидкой форме, наносимая на листья для прямого всасывания через устьица, что помогает избежать перерасхода при сохранении оптимального уровня урожайности.

Приоритет также отдается экологичным методам земледелия, которые минимизируют вред для окружающей среды. В частности, органическое (1-е место), восстановительное (8-е место) и климатически оптимизированное сельское хозяйство (15-е место) предполагают отказ от синтетических удобрений в пользу компостирования, севооборота и сидератов для защиты почвы от эрозии. Система нулевой обработки грунта (10-е место) предполагает отказ от механической обработки грунта в пользу покрытия измельченными растительными остатками (мульчей), а агровольтаика (13-е место) сочетает выращивание культур с производством солнечной энергии, экономя землю, воду и снижая зависимость от ископаемых ресурсов.

Среди специализированных решений выделяется метод статической камеры (7-е место) для измерения газовых эмиссий из почвы с помощью специального устройства, а также вертикальные фермы (11-е место) на многоуровневых стеллажах, которые оптимизируют пространство и ресурсы, уменьшая нагрузку на пахотные угодья.

Цифровизация сектора (3-е место) включает интернет вещей, анализ данных и ИИ для автоматизации процессов, прогнозирования и мониторинга. Дистанционное зондирование Земли (9-е место) и датчики влажности почвы (5-е место) обеспечивают бесконтактный контроль посевов, а роботы (4-е место) решают проблему дефицита рабочей силы, автоматизируя орошение и обработку полей.

В сфере биотехнологий в фокусе внимания находятся биогаз (14-е место) и биоуголь (6-е место) из биоразлагаемого сырья для производства удобрений, утилизации отходов и снижения выбросов метана с CO2. Эти материалы также применяют в очистных системах.

Эксперты полагают, что такие инновации позволят России укрепить позиции на мировом рынке, повысив эффективность и устойчивость агропрома.