Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) направила в Минфин предложение связать льготную ипотеку с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Оно заключается в том, чтобы семейные пары имели возможность использовать средства на счетах в ПДС для погашения любых видов ипотеки с господдержкой. Для них ставка ипотечного кредита должна на 50% компенсироваться государством.

В предложении отмечено, что оно позволит улучшить жилищные условия россиян и привлечь в ПДС новых клиентов, которые «в текущих условиях никогда бы не пришли в программу долгосрочных сбережений». Ранее президент Владимир Путин дал поручение разработать новый инструмент семейных инвестиций в срок до 15 июля 2025 года.

Отправку инициатив НАПФ в Минфин РБК подтвердил глава ассоциации Сергей Беляков. «Они будут предметом обсуждения», — сказал он. «Данное предложение официально не поступало в Минфин России. При поступлении будет рассмотрено в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе министерства.

В НАПФ считают, что накопления в рамках ПДС могут стать стартовым капиталом по ипотеке. Эта опция должна быть доступна гражданам при соблюдении трех условий:

приобретаемая недвижимость является первой общей совместной собственностью супругов;

ипотечный кредит взят с господдержкой в рамках одной из действующих программ;

участие в ПДС не менее трех лет.

Предполагается, что средства на счетах ПДС семьи смогут использовать на оплату первоначального взноса или задолженности по ипотечному кредиту (для уменьшения ежемесячных платежей или срока кредитования). Направить на ипотеку можно будет до 50% накоплений.

При этом у граждан, которые воспользуются этой опцией, должна появиться дополнительная возможность получения господдержки в виде компенсации 50% ставки, указанной в договоре ипотечного кредитования. В НАПФ предложили ежемесячно начислять ее на счета, как компенсацию по оплаченным процентам, до тех пор, пока не закончится действие договора ПДС.

Ассоциация предложила Минфину и другие решения, касающиеся «детской ПДС», — конфигурации программы, в рамках которой родители заключают договор на себя, а также на одного или более детей. А именно:

Софинансирование взносов на «детскую» ПДС в пропорции один к одному;

Повышение налогового вычета до 1 млн руб. в год при заключении договора ПДС на детей.

С 2025 года на сумму взносов в ПДС до 400 тыс. руб. в год можно вернуть от 52 тыс. до 88 тыс. руб. уплаченного НДФЛ в зависимости от того, сколько и по каким ставкам человек уплатил налога с дохода (с учетом новой прогрессивной шкалы). При увеличении вычета из налоговой базы до 1 млн руб. возвращать можно будет от 130 тыс. до 220 тыс. руб.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что семейный инструмент инвестирования должен сочетать в себе возможность группировать ПДС на супругов и детей с увеличением софинансирования, а также более широкое использование накоплений, софинансирование от работодателей и налоговый вычет.

По его словам, разрешение использовать накопления из ПДС на первоначальный взнос по ипотеке стоит обсудить, но предлагаемое решение обладает рядом недостатков.

«Основное достоинство ПДС в том, что это достаточно простая схема, а такая надстройка все усложняет», — указывает Табах, отмечая при этом, что «опыт внедрения целевых жилищных сбережений в последние 30 лет был негативным».

Кроме того, возможность использовать на ипотеку средства после трех лет участия в программе подрывает концепцию долгосрочности сбережений, считает Табах.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что главным ограничительным фактором выступает отсутствие средств у населения. «Несмотря на рост реальных располагаемых доходов, структура потребления не позволяет активно сберегать», — указывает он.

Так, по данным Росстата за 2023 год, в среднем на одного члена домохозяйства приходилось 5,2 тыс. руб. накоплений.

Напомним, что россиянам с рассрочкой станет сложнее оформить потребительский кредит или ипотеку. К этому привело решение учитывать в кредитной истории оформленные «оплаты частями» и беспроцентные рассрочки в сумме от 60 тыс. руб. В дальнейшем порог планируется снижать.