Россиянам с рассрочкой станет сложнее оформить потребительский кредит или ипотеку. К этому привело решение учитывать в кредитной истории оформленные «оплаты частями» и беспроцентные рассрочки в сумме от 60 тыс. руб. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В дальнейшем порог планируется снижать.

Аксаков сообщил, что информация о выдаче бесплатной рассрочки выше 60 тыс. руб. будет передаваться в Бюро кредитных историй (БКИ) и учитываться при оформлении гражданами потребительских займов. Также в планах введение нормативов и требований Центробанка к таким продуктам.

Законопроект, внесенный в Госдуму в августе 2024 года, предполагает, что операторы сервисов будут обязаны передавать информацию о выдаче рассрочки в БКИ, если сумма покупки превысит 15 тыс. руб., но документ еще не принят в первом чтении.

По словам депутата, так как рассрочка — это фактически кредитование, то важно регулировать этот рынок. Он отметил, что на данный момент порог суммы был пересмотрен и решено начать с 60 тыс. руб.

Однако в скором времени его все-таки снизят до 15 тыс. руб., но с учетом инфляции. То есть в итоге порог будет немного выше.

Рассмотрение законопроекта намечено на февраль 2025 года. Регулирование рассрочки будет касаться BNPL-сервисов (Buy Now Pay Later — «купи сейчас, оплати позже»). Среди компаний, предоставляющих такую услугу — «Совкомбанк» («Частями»), Сбербанк («Плати частями») и «Яндекс» («Сплит»).

Контроль BNPL-сервисов поддержал гендиректор Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) Михаил Алексин. По его мнению, это необходимо для защиты прав потребителей. Регулирование рассрочек также поддержали в Т-Банке.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что лимит в 60 тыс. руб. является хорошим компромиссом. Там считают, что этой суммы хватит на бытовую технику и электронику, мебель, товары для ремонта и одежду, но будет недостаточно для оплаты путешествий и образовательных курсов.

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев считает, что постепенное снижение максимальной суммы рассрочки, по которой можно не отчитываться в БКИ, говорит о том, что Центробанк стремится предоставить пользователям этих сервисов те же права и ту же защиту, что и обычным заемщикам.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, предложенное регулирование убережет россиян от слишком сильного увеличения долговой нагрузки.

Однако, как пояснил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов, передача данных о рассрочках в БКИ усложнит получение займов, если человек уже купил несколько товаров через BNPL-сервисы, так как это скажется на его кредитной истории.

Мехтиев добавил, что влиять на выдачу кредитов будут и макропруденциальные лимиты. Это прямые ограничения для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

В первом квартале 2025 года банки могут выдавать такие ссуды россиянам с ПДН более 80%, то есть тем, кто тратит свыше 80% дохода на погашение долгов, но доля подобных займов в общем объеме выдач не может превышать 3%.

Как объяснила руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова, до сих пор при оформлении кредитов рассрочки были не видны, поэтому комплексно оценить заемщика было сложно. При этом его платежи по BNPL могут не позволять обслуживать иные долги.

Помимо прочего, после вступления в силу нового закона станет сложнее получить и новую рассрочку, потому что такие продукты фактически приравняют к потребкредитам, отметила Мильчакова.

Также она сообщила, что эти меры могут замедлить расширение рынка BNPL. В 2024 году он вырос сразу на 67%, до 300 млрд руб. А в 2025 году, по прогнозам экспертов, может достичь 400 млрд, увеличившись на треть.

Напомним, что, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), к концу года средняя ипотечная ставка по рыночным программам составляет 29%. При этом первый взнос в некоторых российских мегаполисах достиг 80%.