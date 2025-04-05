Исследователь из Йельской школы менеджмента обнаружил, что использование искусственного интеллекта при составлении жалоб в Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) США заметно повышает вероятность получения компенсации. После появления ChatGPT в ноябре 2022 года доля жалоб, отредактированных с помощью ИИ, выросла с нуля до примерно 9,8% к марту 2024 года.

Фото: Freepik

Анализ более миллиона обращений показал, что составленные при помощи ИИ заявления давали шанс в 49,3% на получение возмещения. Люди, составлявшие жалобы без помощи ИИ, получали одобрение в 39,9% случаев. Особенно заметным этот тренд был в районах с высокой долей жителей с ограниченным владением английским языком. Последнее, по словам автора, говорит о том, что ИИ успешно помогает преодолеть языковой барьер.

Ученые провели дополнительные эксперименты, в которых люди оценивали жалобы с идентичным содержанием до и после ИИ-редактуры. Заявления, улучшенные с помощью ИИ, люди оценили как более ясные и профессиональные, и чаще выражали готовность предоставить денежную компенсацию по таким обращениям.

По словам авторов исследования, большие языковые модели «создают равные условия для всех», позволяя людям с плохим знанием английского эффективно добиваться решения своих проблем.