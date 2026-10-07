Американская ИИ-компания Napster и саудовская технологическая компания HUMAIN объявили о партнерстве для развития арабоязычных ИИ-агентов. Компании планируют предлагать такие решения государственным и частным организациям в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока.

Getty Images, Unsplash

Речь идет о мультимодальных ИИ-агентах, с которыми пользователи смогут взаимодействовать с помощью текста, голоса и видео. Napster разрабатывает таких агентов для использования организациями и называет их цифровыми сотрудниками.

Для создания арабоязычных решений компании объединят технологии обеих сторон. HUMAIN предоставит большую языковую модель ALLAM, систему автоматического распознавания речи и технологию синтеза речи SawtArabi. Napster добавит собственную инфраструктуру мультимодальных агентов, включая технологию видеоприсутствия и Large Persona Model — систему для создания цифровых персонажей.

Читайте также Американская Reflection AI представила открытую модель Beam — прямого конкурента DeepSeek

По словам компаний, совместные решения будут рассчитаны на взаимодействие с арабоязычными пользователями с учетом особенностей арабского языка и культуры. В HUMAIN утверждают, что над ALLAM работали более 600 специалистов по арабскому языку и культуре.

Партнерство стало частью планов Napster по расширению работы в Саудовской Аравии и на рынках Ближнего Востока. В сентябре компания зарегистрировала юридическое лицо в Саудовской Аравии. Ранее Napster также объявила о проектах с местными технологическими и образовательными организациями. В частности, совместно с Nourah Cloud и Университетом принцессы Нуры бинт Абдулрахман компания работает над арабоязычными ИИ-агентами для сферы образования.

В июне Napster добавила HUMAIN в список поставщиков языковых моделей для своего API, а ALLAM указала среди моделей, доступных разработчикам.

Теперь технологии HUMAIN планируется интегрировать в платформу Napster для создания арабоязычных ИИ-агентов. Компании рассчитывают использовать их в государственном и частном секторах Саудовской Аравии и других стран региона.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.