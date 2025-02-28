Новаторский модуль обеспечит присутствие человека на лунной орбите, прокладывая путь к исследованию дальнего космоса. Поскольку астронавты Artemis IV должны стать первыми, кто назовет Gateway домом, миссия открывает беспрецедентные возможности для науки, исследования Луны и будущих путешествий на Марс.

Сейчас ведутся работы по сборке силового и двигательного элемента Gateway — модуля, который будет обеспечивать энергией и движением лунную космическую станцию ​​НАСА во время ее путешествия к Луне и вокруг нее в рамках программы Artemis.

Первые астронавты, которые будут жить на борту лунной космической станции Gateway, прибудут во время миссии NASA Artemis IV, что станет важным шагом на пути к долгосрочному исследованию Луны и будущим миссиям на Марс. Разработанный Maxar Space Systems, Power and Propulsion Element сделает Gateway самым передовым солнечным электрическим космическим аппаратом, когда-либо запущенным.

Оказавшись на лунной орбите, Gateway будет поддерживать научные исследования, открывать новые возможности для исследований и помогать готовить астронавтов к путешествиям в дальний космос, включая миссии на Красную планету.

В данный момент технические специалисты устанавливают ключевое оборудование на модуле Propulsion Bus элемента после установки как электрических, так и химических модулей управления двигателем. И уже показан общественности топливный бак, расположенный внутри центрального цилиндра элемента.

Power and Propulsion Element будет запущен с HALO (Habitation and Logistics Outpost) компании Gateway перед миссией NASA Artemis IV. Во время Artemis IV, V и VI международные экипажи астронавтов соберут лунную космическую станцию ​​вокруг Луны и отправятся в экспедиции в регион Южного полюса Луны.

До этого NASA обнаружило самую быстро движущуюся экзопланетную систему во Вселенной. В центральной части Млечного Пути, примерно в 24 тыс. световых лет от Земли, пара объектов, по-видимому, мчится в космосе с невероятной скоростью. Они представляют собой высокоскоростную звезду и сопровождающую ее экзопланету.