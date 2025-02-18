В центральной части Млечного Пути, примерно в 24 тыс. световых годах от Земли, пара объектов, по-видимому, мчится в космосе с невероятной скоростью. Они представляют собой высокоскоростную звезду и ее сопровождающую экзопланету, сообщает новое исследование. Если теория подтвердится, то эта система установит новый рекорд как самая быстро движущаяся экзопланетная система, известная науке.
Звезды движутся по всему Млечному Пути, обычно со скоростью несколько сотен тысяч миль в час. Средняя скорость нашей Солнечной системы через рукав Ориона галактики составляет 200 км в секунду. Эти два объекта движутся вдвое быстрее — со скоростью не менее 540 км в секунду.
«Мы считаем, что это так называемый супернептуновый мир, вращающийся вокруг маломассивной звезды на расстоянии, которое лежало бы между орбитами Венеры и Земли, если бы он находился в нашей Солнечной системе, — говорит астроном Шон Терри из Мэрилендского университета и Центра космических полетов имени Годдарда NASA. — Если это так, то это будет первая обнаруженная планета, вращающаяся вокруг сверхскоростной звезды».
Первоначально эти два объекта были обнаружены в 2011 году, когда исследователи искали экзопланеты в данных проекта Microlensing Observations in Astrophysics (MOA), базирующегося в обсерватории Маунт-Джон при Кентерберийском университете в Новой Зеландии.
Гравитационное микролинзирование — это явление, которое возникает, когда массивный небесный объект находится вблизи линии визирования, проходящей между удаленным наблюдателем с одной стороны и удаленной звездой с другой.
Поскольку масса искривляет пространство-время, свет звезды искривляется, проходя через искаженное пространство-время объекта на своем пути к наблюдателю. Если все три точки выровнены достаточно близко, искривленное пространство-время вокруг среднего объекта действует как линза для наблюдателя, усиливая свет звезды.
Исследователи, изучавшие данные MOA в 2011 году, определили относительную массу объектов, один из них в 2,3 тыс. раз массивнее другого, но фактическая масса обоих осталась неясной.
«Определить соотношение масс легко, — говорит астроном Дэвид Беннетт из Мэрилендского университета и NASA Goddard, работавший над исследованиями 2011 и 2025 годов. — Гораздо сложнее рассчитать их реальные массы».
Чтобы определить действительную массу объекта, необходимо знать расстояние до него, подобно тому, как перемещение увеличительного стекла ближе и дальше искажает видимый размер объектов, не изменяя различий между ними.
В 2011 году Беннетт и его коллеги выдвинули два сценария относительно этой пары объектов: либо это звезда и планета, причем звезда немного менее массивна, чем наше Солнце, а планета в 29 раз массивнее Земли, либо это менее далекий блуждающий супер- Юпитер, буксирующий Луну, которая меньше Земли.
В новом исследовании ученые попытались выяснить, кто эти двое и чем они занимаются более десяти лет спустя, используя данные обсерватории Кека на Гавайях и спутника Gaia Европейского космического агентства.
Они остановились на звездной системе, которая находится примерно в 24 тыс. световых годах от Земли, как на наиболее вероятном «кандидате». Она находится в ярком, густонаселенном центральном звездном утолщении Млечного Пути. На основании расстояния до сигнала 2011 года команда рассчитала скорость движения звезды и обнаружила, что ее скорость более чем в два раза превышает скорость Солнца.
Но это объясняет только его двумерное движение, наблюдаемое с Земли. Он также может двигаться к ней или от нее, что сложнее обнаружить, но это будет означать, что объект движется еще быстрее. Это говорит о том, что звезда может быть достаточно быстрой, чтобы превзойти космическую скорость Млечного Пути, которая, как полагают исследователи, составляет около 550–600 км в секунду.
Если это так, то она направляется в межгалактическое пространство — хотя это произойдет не раньше, чем через миллионы лет, поскольку Млечный Путь огромен и все еще находится практически в самом центре.
«Чтобы убедиться, что недавно идентифицированная звезда является частью системы, вызвавшей сигнал 2011 года, мы хотели бы снова взглянуть на нее в другой год и посмотреть, перемещается ли она на нужную величину и в правильном направлении, — говорит Беннетт. — Если звезда просто останется неподвижной, то мы будем знать, что она не вносит вклад в систему, генерирующую сигнал».
По словам астрофизика Апарна Бхаттачарья из Мэрилендского университета и Центра имени Годдарда в NASA, это означало бы, что модель «блуждающей» планеты и экзолуны является более предпочтительной.
Также ранее стало известно о сверхгигантской звезде WOH G64, находящейся на расстоянии более 160 тыс. световых лет от Земли, которая стала первой в истории, чей портрет был запечатлен крупным планом. Ее размеры настолько велики, что на протяжении нескольких лет ее называли «Монстром» или «Бегемотом». Радиус WOH G64 почти в 2 тыс. раз больше радиуса Солнца.