В центральной части Млечного Пути, примерно в 24 тыс. световых годах от Земли, пара объектов, по-видимому, мчится в космосе с невероятной скоростью. Они представляют собой высокоскоростную звезду и ее сопровождающую экзопланету, сообщает новое исследование. Если теория подтвердится, то эта система установит новый рекорд как самая быстро движущаяся экзопланетная система, известная науке.

Художественное представление быстро движущейся звездной системы. (NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC))



Звезды движутся по всему Млечному Пути, обычно со скоростью несколько сотен тысяч миль в час. Средняя скорость нашей Солнечной системы через рукав Ориона галактики составляет 200 км в секунду. Эти два объекта движутся вдвое быстрее — со скоростью не менее 540 км в секунду.

«Мы считаем, что это так называемый супернептуновый мир, вращающийся вокруг маломассивной звезды на расстоянии, которое лежало бы между орбитами Венеры и Земли, если бы он находился в нашей Солнечной системе, — говорит астроном Шон Терри из Мэрилендского университета и Центра космических полетов имени Годдарда NASA. — Если это так, то это будет первая обнаруженная планета, вращающаяся вокруг сверхскоростной звезды».

Первоначально эти два объекта были обнаружены в 2011 году, когда исследователи искали экзопланеты в данных проекта Microlensing Observations in Astrophysics (MOA), базирующегося в обсерватории Маунт-Джон при Кентерберийском университете в Новой Зеландии.

Гравитационное микролинзирование — это явление, которое возникает, когда массивный небесный объект находится вблизи линии визирования, проходящей между удаленным наблюдателем с одной стороны и удаленной звездой с другой.

Поскольку масса искривляет пространство-время, свет звезды искривляется, проходя через искаженное пространство-время объекта на своем пути к наблюдателю. Если все три точки выровнены достаточно близко, искривленное пространство-время вокруг среднего объекта действует как линза для наблюдателя, усиливая свет звезды.

Исследователи, изучавшие данные MOA в 2011 году, определили относительную массу объектов, один из них в 2,3 тыс. раз массивнее другого, но фактическая масса обоих осталась неясной.

«Определить соотношение масс легко, — говорит астроном Дэвид Беннетт из Мэрилендского университета и NASA Goddard, работавший над исследованиями 2011 и 2025 годов. — Гораздо сложнее рассчитать их реальные массы».

Чтобы определить действительную массу объекта, необходимо знать расстояние до него, подобно тому, как перемещение увеличительного стекла ближе и дальше искажает видимый размер объектов, не изменяя различий между ними.

В 2011 году Беннетт и его коллеги выдвинули два сценария относительно этой пары объектов: либо это звезда и планета, причем звезда немного менее массивна, чем наше Солнце, а планета в 29 раз массивнее Земли, либо это менее далекий блуждающий супер- Юпитер, буксирующий Луну, которая меньше Земли.

В новом исследовании ученые попытались выяснить, кто эти двое и чем они занимаются более десяти лет спустя, используя данные обсерватории Кека на Гавайях и спутника Gaia Европейского космического агентства.

Они остановились на звездной системе, которая находится примерно в 24 тыс. световых годах от Земли, как на наиболее вероятном «кандидате». Она находится в ярком, густонаселенном центральном звездном утолщении Млечного Пути. На основании расстояния до сигнала 2011 года команда рассчитала скорость движения звезды и обнаружила, что ее скорость более чем в два раза превышает скорость Солнца.

Но это объясняет только его двумерное движение, наблюдаемое с Земли. Он также может двигаться к ней или от нее, что сложнее обнаружить, но это будет означать, что объект движется еще быстрее. Это говорит о том, что звезда может быть достаточно быстрой, чтобы превзойти космическую скорость Млечного Пути, которая, как полагают исследователи, составляет около 550–600 км в секунду.

Если это так, то она направляется в межгалактическое пространство — хотя это произойдет не раньше, чем через миллионы лет, поскольку Млечный Путь огромен и все еще находится практически в самом центре.

«Чтобы убедиться, что недавно идентифицированная звезда является частью системы, вызвавшей сигнал 2011 года, мы хотели бы снова взглянуть на нее в другой год и посмотреть, перемещается ли она на нужную величину и в правильном направлении, — говорит Беннетт. — Если звезда просто останется неподвижной, то мы будем знать, что она не вносит вклад в систему, генерирующую сигнал».

По словам астрофизика Апарна Бхаттачарья из Мэрилендского университета и Центра имени Годдарда в NASA, это означало бы, что модель «блуждающей» планеты и экзолуны является более предпочтительной.

Также ранее стало известно о сверхгигантской звезде WOH G64, находящейся на расстоянии более 160 тыс. световых лет от Земли, которая стала первой в истории, чей портрет был запечатлен крупным планом. Ее размеры настолько велики, что на протяжении нескольких лет ее называли «Монстром» или «Бегемотом». Радиус WOH G64 почти в 2 тыс. раз больше радиуса Солнца.