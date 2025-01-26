Запуск космического телескопа NASA NEO Surveyor, который планируется на 2027 год, успешно проходит этапы тестирования. В ходе миссии будет использоваться усовершенствованный инфракрасный телескоп, размещенный в специально разработанном корпусе, для обнаружения и изучения астероидов и комет, которые могут представлять угрозу для Земли.

В настоящее время в Космическом центре Johnson’s проходит важное тестирование миссии NASA NEO Surveyor. Ключевым компонентом космического корабля является корпус прибора, который представляет собой конструкцию длиной 3,7 м, предназначенную для защиты инфракрасного телескопа и рассеивания тепла во время космических операций. Корпус был построен в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Южной Калифорнии и отправлен в Хьюстон в ноябре. Запуск миссии NEO Surveyor запланирован на конец 2027 года.

В рамках первой космической миссии NASA, направленной на защиту планеты, проект NEO Surveyor будет заниматься поиском, измерением и анализом астероидов и комет, которые могут угрожать Земле. Эти объекты, часто незаметные в видимом спектре, выделяют сильные инфракрасные сигналы, поглощая солнечное тепло.

Однако прежде чем начать выполнять главные задачи, необходимо провести комплекс испытаний всего оборудования, чтобы убедиться, что оно сможет выдержать условия запуска и правильно функционировать в космическом вакууме. Для этой цели команда NASA в Джонсоне, работающая под руководством подрядчика NEO Surveyor BAE Systems, подвергала корпус воздействиям холодных и безвоздушных условий, которые ожидают его в глубоком космосе. Для проведения испытаний использовалась историческая тепловакуумная камера A, которая входит в состав лаборатории моделирования космической среды Johnson’s. Эта установка ранее протестировала недавно побывавшего на Луне космического корабля Apollo.

После завершения испытаний корпус будет отправлен в Лабораторию космической динамики (SDL) в Логане, штат Юта. Там он будет соединен с массивным алюминиевым корпусом телескопа, известным как оптический стенд, который был разработан и построен специалистами JPL, и в настоящее время проходит тестирование.

Сейчас JPL оказалась в зоне обязательной эвакуации из-за пожара Итон. Сотрудникам было предписано работать из дома с 8 января, и большинство продолжит выполнять свои обязанности удаленно до понедельника, 27 января. Объекты, лаборатории и оборудование JPL, включая компоненты для NEO Surveyor, были под защитой ответственного персонала, который оставался на месте во время возникновения пожара.

Ранее Дональд Трамп выдвинул на пост главы NASA кандидатуру Джареда Айзекмана — предпринимателя, миллиардера и космического туриста. В течение ближайших лет агентству предстоит решить целый ряд проблем. Среди них программа Artemis, растущая коммерциализация космоса и, возможно, сход с орбиты Международной космической станции.