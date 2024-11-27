Сверхгигантская звезда WOH G64, находящаяся на расстоянии более 160 тыс. световых лет от Земли, стала первой в истории, чей портрет был запечатлен крупным планом. Ее размеры настолько велики, что на протяжении нескольких лет ее называли «Монстром» или «Бегемотом». Радиус WOH G64 почти в 2 000 раз больше радиуса Солнца.

Этот размер сделал ее идеальной целью для создания портрета с использованием Очень Большого Телескопа-Интерферометра в Европейской Южной Обсерватории. Он достаточно большой, чтобы увеличить масштаб и увидеть все детали.

«Мы обнаружили яйцеобразный кокон, плотно окружающий звезду, — говорит астрофизик Кейичи Онака из Национального университета имени Андреса Бельо в Чили. — Мы очень рады, потому что это может быть связано с резким выбросом материала из умирающей звезды перед взрывом сверхновой».

Визуализация звезд в пределах Млечного Пути достаточно сложна. Красный гигант Бетельгейзе — прекрасный тому пример. Несмотря на то, что он в 764 раза больше радиуса Солнца и находится менее чем в 650 световых годах от Земли, изображения объекта настолько размыты, что астрономы все еще пытаются разгадать, почему его свет так колеблется.

WOH G64 по размеру примерно в три раза больше Бетельгейзе, но находится в 250 раз дальше. Из-за этого она кажется намного меньше и тусклее, чем Бетельгейзе, одной из самых ярких звезд на земном небе. Ученые под руководством Онаки изучали «Бегемота» на протяжении многих лет, но для создания его подробного портрета им пришлось дождаться появления достаточно мощных технологий.

Эта технология представлена в виде прибора под названием GRAVITY, предназначенного для наблюдения очень маленьких и очень слабых объектов. Учитывая, как далеко находится WOH G64, он определенно подходит под эти определения. Исследователи провели свои наблюдения в декабре 2020 года, после чего им пришлось проделать кропотливую работу по очистке, обработке и восстановлению данных для определения цели. Несмотря на, что изображение может показаться размытым, уровень детализации, которого удалось добиться, просто невероятен.

Наблюдения, проведенные в 2005 и 2007 годах, показали, что WOH G64 окружена пылевым веществом. Поскольку звезда находится в фазе красного сверхгиганта, это очень интересно. Это конец жизни для массивных звезд, которые начинали свой путь с массы, примерно в 8-35 раз превышающей массу Солнца. Когда в ядре звезды заканчивается ядерное топливо, она становится нестабильной, горит и раздувается до огромных размеров, прежде чем взорваться сверхновой.

Анализ пылевого материала показал, что WOH G64 находится в очень нестабильной точке своего развития, испытывая резкую потерю массы по мере приближения конца своего роста. Теперь новые наблюдения показали, что звезда на самом деле стала тусклее.

«Мы обнаружили, что за последние 10 лет звезда претерпела значительные изменения, что предоставило нам редкую возможность наблюдать за жизнью звезды в реальном времени», — говорит астроном Герд Вайгельт из Института радиоастрономии Общества Макса Планка в Германии.

По мнению ученых, потускнение звезды может быть связано с потерей массы. Выдыхаемые звездой газ и пыль заслоняют часть ее света, из-за чего он не доходит до Земли. Поэтому в телескопах она кажется более тусклой.

Ученых также удивила яйцевидная форма пузыря выброса. Их моделирование, основанное на предыдущих наблюдениях, показало, что форма должна быть другой. Неясно, почему он имеет такую ​​форму, но этому может быть несколько объяснений.

Это может быть связано с тем, как выбрасывается материал, с тем, как он движется в пространстве вокруг звезды, или даже с присутствием пока еще невидимого двойного компаньона, который каким-то образом формирует выбросы, но ученым еще предстоит это выяснить.

«Бегемот» представляет собой неизведанную и захватывающую территорию. Стадия потери массы красным сверхгигантом длится несколько тысяч лет, означая, что звезда действительно находится на грани. Это может показать то, как массивные звезды заканчивают свою жизнь, чего никогда раньше не удавалось увидеть.

«Эта звезда — одна из самых экстремальных в своем роде, — говорит астроном и директор британской обсерватории Кил Джакко ван Лун, — и любое резкое изменение может приблизить ее взрывной конец».

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