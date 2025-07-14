Солнце — не только источник жизни на Земле, но и потенциальная угроза. Теперь мы можем увидеть его как никогда близко: зонд Parker Solar Probe передал уникальные кадры с расстояния всего в 6 миллионов километров. Эти изображения раскрывают тайны солнечного ветра и космической погоды, от которых зависит безопасность технологий на Земле.

Солнечный ветер вырывается из внешней атмосферы Солнца. (НАСА/Лаборатория прикладных исследований Джонса Хопкинса/Военно-морская исследовательская лаборатория)

В 2018 году NASA запустило миссию Parker Solar Probe (PSP) — первый аппарат, задача которого не просто наблюдать за Солнцем, а «прикоснуться» к нему. Главная цель — изучить солнечную корону и механизм образования солнечного ветра.

С каждым витком зонд приближался все ближе, устанавливая новый рекорд сближения. 24 декабря 2024 года он прошел на расстоянии всего 6,1 миллиона километров от поверхности звезды. При этом его скорость достигала 692 000 км/ч, делая его самым быстрым объектом, созданным человеком.

WISPR: камера, заглянувшая в корону

На борту Parker Solar Probe установлено четыре основных прибора. Один из них — WISPR (широкоугольный формирователь изображений), специально созданный для получения снимков короны, солнечного ветра и других явлений. Эти изображения стали самыми близкими визуальными данными, полученными от нашей звезды.

«Parker Solar Probe вновь перенес нас в динамичную атмосферу нашей ближайшей звезды, — отметила Ники Фокс, заместитель администратора NASA. — Эти данные помогут нам значительно улучшить прогнозы космической погоды и обеспечить защиту наших технологий как на Земле, так и по всей Солнечной системе».

Источник видео: канал NASA Goddard

Почему это важно: солнечный ветер и выбросы

Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, постоянно исходящий от Солнца. Он вызывает полярные сияния, но также способен повредить спутники, энергосистемы и космические корабли.

В отличие от ветра, корональные выбросы массы (КВМ) — более редкие, но мощные эпизоды. Они могут выбрасывать миллиарды тонн плазмы в сторону Земли, вызывая геомагнитные бури и нарушая связь.

Секреты магнитных «переключений»

Сближение PSP позволило рассмотреть так называемые «переключения» — резкие изменения в направлении магнитного поля. Эти явления были обнаружены вблизи Солнца, где магнитные воронки формируют особые зигзагообразные структуры.

«Как образуется солнечный ветер и как ему удается преодолеть гравитацию Солнца? — задал вопрос Нур Равафи, научный сотрудник миссии. — Сейчас мы ближе, чем когда-либо, к пониманию этого процесса».

Недавно ученые из Великобритании предложили альтернативный способ изучения Солнца. Они разработали концепцию космической миссии под названием MESOM (Moon-Enabled Sun Occultation Mission), которая позволит создавать искусственные солнечные затмения прямо в космосе. В рамках этой идеи Луна будет использоваться как естественный гигантский «экран», а за наблюдением будет следить компактный спутник.