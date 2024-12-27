Эксперты НИУ ВШЭ подготовили четвертый в 2024 году выпуск «Барометра экономического поведения домохозяйств в России». Они выяснили, что лишь 8,1% россиян предпочли бы сократить свой доход ради того, чтобы иметь больше свободного времени. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

За период с января по сентябрь 2024 года объем отработанного времени в расчете на одного сотрудника составил 1308,3 часа. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом средняя фактическая продолжительность рабочего дня составила 7,15 часа и была выше на 0,3% аналогичного показателя за январь-сентябрь 2023 года.

По данным исследования, 15,8% москвичей с доходом от 150 тыс. руб. в месяц готовы сократить свои рабочие часы ради увеличения продолжительности досуга. При этом мужчины с доходом до 20 тыс. руб. в месяц в 14,8% случаев также чаще остальных хотели бы иметь больше свободного времени.

Меньше всего готовы сокращать свои рабочие часы жители Москвы. Среди них доля тех, кто согласен отказаться от заработка ради отдыха, всего 2,8%. При этом 58,2%, выбравших эту альтернативу, за дополнительные два часа свободного времени готовы пожертвовать менее 10% своего дохода.

Согласно результатам исследования, 41% россиян хотели бы больше работать ради увеличения дохода. Из них 92,5% готовы проводить на рабочем месте на два часа в день больше. Самая высокая доля тех, кто хочет интенсивнее трудиться ради увеличения дохода, среди населения с низкими доходами.

Почти половина (49,8%) россиян с заработком ниже 20 тыс. руб. в месяц готовы больше работать. Также ведет себя и население с наиболее высокими доходами. Среди этой группы таких 44,1%.

Наличие нескольких работающих в семье снижает готовность работать больше ради увеличения личного дохода. Особенно заметен этот тренд у женщин. 47,6% из них готовы на увеличение рабочих часов, если они являются единственным зарабатывающим человеком в доме.

Если же женщина не единственный работающий член семьи, эта доля сокращается до 36,5%. Среди мужчин такие различия также наблюдаются, но они менее заметны — 46,2% и 42,8% соответственно.

Чем многочисленнее семья, тем выше готовность ее членов больше работать. Однако у многодетных женщин выше готовность к сокращению рабочих часов ради увеличения количества свободного времени, чем у женщин без детей или с одним ребенком (13% и 8% соответственно). Скорее всего многодетные матери чаще выбирают гибкие формы занятости.

Готовность населения работать больше в целом согласуется с трендами рекордно низкой безработицы в стране и расширяющимися возможностями гибкой занятости, включая платформенную, отмечают эксперты.

По данным Росстата, в октябре 2024 г. численность занятых в возрасте 15 лет и старше достигла максимального значения в 74,6 млн человек, увеличившись с октября 2022 года на 1,8 млн и на 0,5 млн человек по сравнению с октябрем 2023 года.

Общая численность безработных с августа 2024 г. держится на минимальной отметке в 1,8 млн человек, а численность безработных, зарегистрированных в органах занятости, в октябре 2024 достигла очередного минимума — 287 тыс.

Ранее аналитики платформы hh.ru выяснили, с какими успехами и неудачами столкнулись россияне на работе в 2024 году. 29% опрошенных назвали главным успешным событием за последний год повышение зарплаты. При этом 47% назвали самой серьезной неудачей выгорание.