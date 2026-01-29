Всего 4% компаний в России сейчас видят позитивную динамику в деловом климате. Согласно январскому опросу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), этот показатель резко снизился за месяц — на 10 процентных пунктов с декабря 2025 года.

Campaign Creators/Unsplash

Параллельно треть опрошенных, как и ранее, сохраняет негативную оценку ситуации. Общий индекс личных оценок бизнеса упал на 5,4 пункта до 33,7, достигнув минимальной отметки за последний год.

Одновременно компании столкнулись с растущим давлением на себестоимость. Индикатор «цены закупки» снизился за месяц с 28,5 до 18,8 пункта. При этом две трети респондентов сообщили о росте закупочных цен, тогда как в декабре такой ответ давала лишь половина организаций.

В ответ на рост издержек бизнес начал активнее пересматривать свою ценовую политику. Показатель «цены продаж», напротив, вырос на 8,2 пункта. Четверть компаний заявила о решении повысить отпускные цены, что на 8,5 процентных пункта больше, чем месяцем ранее.

Ухудшились и операционные условия. Каждая четвертая компания (26%) отметила рост числа неисполненных обязательств со стороны контрагентов. Ситуация с логистикой также оценивается хуже: соответствующий индекс упал на 5,3 пункта, а доля негативных отзывов о доставке почти удвоилась — с 11,8% до 20,7%.

Взаимодействие с финансовыми институтами и властями также получает более скептические оценки. Доля негативных мнений о работе с банками выросла на 3 процентных пункта, достигнув 10%, а положительных оценок диалога с властью стало на 7 процентных пунктов меньше.

В оценках спроса доминирует стагнация: 56% респондентов не увидели изменений. Рост покупательского интереса констатировали 12,7% компаний, а его снижение — 31,3%.

По мнению президента «Опоры России» Александра Калинина, такое снижение показателей связано с комплексом факторов. Среди ключевых — сохранение высокой стоимости заемных ресурсов (ставки около 16% годовых), рост фискальной нагрузки после повышения НДС и изменения страховых взносов, а также увеличение логистических издержек.

Более оптимистичные оценки в декабре могли быть связаны с завершением бюджетных расчетов, тогда как начало года высветило объективное давление на себестоимость и маржу, что вынуждает бизнес пересматривать цены.

