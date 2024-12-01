Мошенники начали использовать открытки с gift-расширением и изображения маленького размера, которые требуют нажатия, после чего происходит сбор персональных данных жертв, пишут «РИА новости» со слов эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллы Храпуновой.

Эксперт предупредила, что мошенники нередко рассылают сообщения с вредоносными ссылками, ложной информацией или же с вложениями в виде фотографий и картинок.

«Многие обмениваются практически ежедневно картинками – открытками с расширением gift. При нажатии картинка «оживает», становится красочной с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку», — объясняет Храпунова.

По ее словам, опасность представляют уменьшенные изображения, требующие увеличения для распознавания на них рисунка. Однако после нажатия пользователь может быть перенаправлен на фишинговый сайт, с помощью которого будут украдены персональные данные.

Храпунова предупредила, что не следует верить сообщениям от незнакомцев, а также от близких людей, если от них приходят «нестандартные сообщения». Злоумышленники могут взломать аккаунты и использовать их для отправки вложений с вирусами.

«Важно быть бдительным и при получении от знакомого какого-то нестандартного сообщения, в том числе с вложением фото или картинки без предпросмотра, лучше уточнить у него через другой способ связи, что во вложении. Элементарные правила цифровой гигиены помогут защитить свое устройство от внешних угроз и утечек чувствительных данных», — добавила она.

Ранее Банк «ВТБ» сообщил о том, что активность мошенников перед сезоном распродаж и предстоящей «черной пятницей» выросла на 30%, а также назвал три самые распространенные схемы, которыми пользуются злоумышленники. Их доля в ноябре может достигать одной трети всех кибератак.