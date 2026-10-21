Регулярное общение, волонтерство и участие в спортивных клубах могут помочь сохранить память и замедлить возрастное снижение когнитивных способностей. Особенно заметная связь наблюдается у людей, которые занимаются сразу несколькими видами социальной активности. Крупное международное исследование опубликовано в журнале Journal of Epidemiology & Community Health.

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В исследовании приняли участие 57 793 человека из 24 стран. Ученые объединили данные пяти долгосрочных исследований, чтобы проследить, как социальная активность связана с работой мозга с возрастом. Средний период наблюдения составил около шести лет, а возраст участников — от 57 до 73 лет.

Исследователи оценивали память и исполнительные функции — способность планировать, концентрировать внимание, принимать решения и выполнять задачи. Результаты показали: у людей, участвовавших в общественной жизни, когнитивные показатели в среднем были выше, чем у тех, кто не занимался подобной деятельностью. Причем связь становилась заметнее по мере увеличения числа занятий.

Наиболее выраженная связь с сохранением когнитивных функций наблюдалась у участников, которые регулярно занимались тремя и более видами социальной активности. Особенно выделились волонтерство и членство в спортивных клубах: эти занятия были связаны с более низким риском ухудшения когнитивных способностей во всех пяти исследованных группах.

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Положительная связь также отмечалась у людей, которые посещали образовательные курсы или ухаживали за детьми. При этом участие в политических, общественных, церковных и религиозных организациях не во всех случаях сопровождалось улучшением когнитивных показателей.

Почему общение полезно для мозга?

Ученые предполагают, что социальная активность может поддерживать здоровье мозга сразу несколькими способами. Новые задачи, обучение и взаимодействие с другими людьми стимулируют умственную деятельность. Согласно гипотезе «используй или потеряешь», регулярная когнитивная нагрузка помогает поддерживать нейронные связи и пластичность мозга.

Кроме того, участие в значимых занятиях может улучшать психологическое благополучие и снижать негативное влияние хронического стресса, который способен влиять на структуры мозга, участвующие в формировании и сохранении памяти.

Анализ также показал, что связь между социальной активностью и когнитивными функциями была сильнее у женщин, людей старше 60 лет, участников с более высоким уровнем образования, а также у тех, кто не страдал депрессией или жил в одиночестве. Более выраженная связь также наблюдалась среди жителей сельской местности и людей с нормальным весом.

Однако исследование не доказывает, что именно социальная активность напрямую улучшает память. Поскольку работа носила наблюдательный характер, нельзя исключить влияние других факторов: например, люди с изначально лучшим здоровьем могут чаще участвовать в общественной жизни.

Авторы также отмечают, что важны не только количество занятий, но и их качество, личная заинтересованность и получаемый опыт. Эти аспекты исследование подробно не оценивало.

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