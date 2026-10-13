Команда RETRO-EPIGERNA из Университета науки и технологий Макао вошла в десятку участников XPRIZE Healthspan, получивших по $1 млн. Исследователи изучают потенциал традиционной китайской медицины в борьбе с возрастными изменениями. Главный приз конкурса составляет $81 млн.

Oriento, Unsplash

RETRO-EPIGERNA стала одной из десяти команд, получивших промежуточную награду в рамках XPRIZE Healthspan — международного конкурса, цель которого — ускорить разработку методов продления здоровой жизни. Общий призовой фонд соревнования составляет $101 млн, из которых $81 млн предусмотрен для победителя.

Особенность подхода команды из Макао — сочетание традиционной китайской медицины с современными технологиями исследования РНК. Вместо того чтобы ограничиваться поиском новых синтетических препаратов, исследователи изучают, могут ли средства и принципы китайской медицинской традиции помочь в разработке методов воздействия на процессы старения.

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По данным университета, в клинических испытаниях команде удалось добиться снижения связанных со старением маркеров p16/p21 на 40−60%. Однако эти результаты пока следует рассматривать с учетом ограниченности публичной информации: подробности о применяемых средствах, дизайне испытаний и методах оценки результатов не раскрыты в достаточной степени для независимой оценки эффективности подхода.

XPRIZE Healthspan ориентирован не просто на увеличение продолжительности жизни, а на сохранение здоровья и физических функций с возрастом. Поэтому участники конкурса ищут способы повлиять на биологические механизмы старения и помочь людям дольше оставаться здоровыми.

Выход RETRO-EPIGERNA в десятку обладателей промежуточных наград показывает, что традиционная китайская медицина становится одним из источников исследовательских гипотез в индустрии долголетия. При этом участие в конкурсе и заявленные результаты еще не означают, что команда разработала доказанное средство от старения. Для оценки перспектив технологии необходимы более подробные данные и дальнейшая научная проверка.

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