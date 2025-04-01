Группа «Самолет» и ГК «ПИК» лидируют в рейтинге застройщиков жилья России к началу апреля, следует из рейтинга «РБК-Недвижимости», составленного на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Третье место с начала года удерживает компания «ТОЧНО».

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На начало апреля у «Самолета» в портфеле 259 жилых домов (почти на 112,2 тыс. квартир) общей площадью 4,782 млн кв. м. Это составляет 4,17% от общего объема текущего строительства жилья в России.

«ПИК» строит 196 домов (более 96 тыс. квартир) общей площадью свыше 4 млн кв. м и занимает 3,5% в общем объеме текущего строительства.

Идущая на третьей позиции компания «ТОЧНО» строит 139 домов (почти 47,2 тыс. квартир) общей площадью 2,248 млн кв. м. Доля организации на рынке — 1,96%.

В целом в топ-10 компаний входят те же участники рынка, что и в мартовском рейтинге. Единственное изменение — Setl Group обогнала «А101» и теперь занимает восьмую строчку.

