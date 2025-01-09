С января 2024 по январь 2025 года рейтинг российских застройщиков жилья существенно изменился. Только три компании сохранили свои позиции в десятке лидеров. Это следует из рейтинга «РБК-Недвижимости», который составлен на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

На начало января 2025 года в России возводится 114,409 млн кв. м многоквартирного жилья. Показатель вырос на 7,9% по сравнению с прошлым годом, когда строилось 106,034 кв. м.

На данный момент на десятку крупнейших девелоперов приходится 22,182 кв. м. Год назад площадь застройки составляла 20,573 млн кв. м, что меньше текущего показателя на 7,8%.

Доля рынка, которую занимают 10 лидирующих компаний, почти не изменилась. Год назад она составляла 19,4%, сейчас — 19,39%. При этом доля рынка, которую занимают все застройщики, одномоментно возводящие свыше 1 млн кв. м жилья каждая, за год увеличилась более чем на четверть — с 18,47% до 23,23%.

Эксперты объясняют эту тенденцию тем, что за последний год таких компаний стало в полтора раза больше. Их количество увеличилось с девяти до 14. Все компании, строящие от 1 млн кв. м, сейчас возводят 26,57 млн кв. м жилья, тогда как год назад этот показатель составлял 19,57 млн кв. м.

Первую строчку уже более года удерживает группа «Самолет», хотя ее доля на рынке многоквартирного жилищного строительства в России постепенно падает. Максимальный показатель был зафиксирован в феврале и составлял 4,74%. На начало января 2025 года доля компании — 4,26%. Сейчас в портфеле «Самолета» 262 жилых дома (чуть меньше 115 тыс. квартир) общей площадью 4,869 млн кв. м.

Второе место, как и год назад, занимает ГК «ПИК». Сейчас компания строит 195 домов (95,3 тыс. квартир) общей площадью 4,023 млн кв. м и занимает 3,46% в общем объеме текущего строительства. Год назад доля составляла 4,04%.

На третьей позиции более двух лет подряд находилась «Группа ЛСР», но к началу января 2025 года на эту позицию вышла компания «Точно». За год она поднялась в рейтинге сразу на семь пунктов, а за последний месяц — на три места.

На начало января 2025 года компания «Точно» возводит 123 жилых дома на 45,1 тыс. квартир. Общий объем строительства составляет 2,145 млн кв. м, а доля рынка — 1,87%. Годом ранее она составляла 0,93%.

«Группа ЛСР» опустилась на одну позицию и заняла четвертое место в рейтинге. Компания строит 92 дома более чем на 55,5 тыс. квартир и 2,115 млн кв. м. Ее доля составляет 1,85% от общего объема строящегося в России жилья (годом ранее — 2,12%).

На пятом месте находится компания DOGMA, которая возводит 123 дома (46,3 тыс. квартир) общей площадью 2,064 млн кв. м. На долю компании приходится 1,8%, а в начале прошлого января было 1,55%.

Во второй пятерке рейтинга появились две новые компании. Это занимающая сейчас девятое место «СКК» и ставшая к началу января 2025 года десятой «Страна Девелопмент». За год они поднялись на шесть позиций. «Страна Девелопмент» в десятку крупнейших застройщиков жилья никогда не входила, а ССК присутствовала в ней лишь до апреля 2023 года.

Также за год упрочила свои позиции компания «Брусника», поднявшись на две строчки. Сейчас она занимает седьмое место.

Сильнее всех ухудшились результаты компаний Setl Group и «ЮгСтройИнвест». Год назад они занимали седьмое и восьмое места соответственно, а теперь выпали за пределы топ-10. Кроме того, по две позиции по сравнению с рейтингом годовой давности сдали ГК ФСК и «А101», однако по-прежнему входят в состав первой десятки.

Ранее группа «Самолет» анонсировала запуск закрытого паевого фонда недвижимости, который будет включать готовые квартиры и апартаменты для аренды. По словам представителей застройщика, это будет первый на рынке недвижимости ЗПИФ с квартирами и апартаментами для сдачи в аренду, ориентированный на неквалифицированных инвесторов.