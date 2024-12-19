Группа «Самолет» анонсировала запуск закрытого паевого фонда недвижимости, который будет включать готовые квартиры и апартаменты для аренды. Это поможет преодолеть дефицит качественного арендного жилья и увеличение арендных ставок на рынке Москвы, сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей «Самолета», это будет первый на рынке недвижимости ЗПИФ с квартирами и апартаментами для сдачи в аренду, ориентированный на неквалифицированных инвесторов. По прогнозам, его целевой размер составит до 10 млрд руб., а доходность — до 18% годовых.

Выплаты будут производиться ежеквартально от доходов с аренды. В пресс-службе заявили также, что фонд будет публичным, а листинг планируется провести на Московской бирже.

В «Самолете» рассказали, что ЗПИФ зарегистрирован в сентябре 2024 года Банком России, а сформирован 9 декабря 2024 года. Управляющей компанией фонда стало ООО «Контрада Капитал».

Первые ЗПИФы «Самолет» запустил в 2022 году, но до этого в состав активов фондов девелопера входила коммерческая недвижимость и жилье или доли застройщика в жилых проектах, предназначенные на продажу.

Ранее ГК «Самолет» сообщила о расширении функционала своего IT-решения «Контроль качества» и автоматизации внутреннего процесса приемки готовых квартир в новостройках перед передачей покупателям. Новые возможности платформы были протестированы на строительных площадках в Москве, Московской области и других регионах России.